Un 50enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco ieri sera a Foggia mentre festeggiava il compleanno in un chiosco. Indaga la Polizia.

Omicidio nella serata di ieri a Foggia, dove un uomo di 50 anni è stato assassinato a colpi d’arma da fuoco mentre si trovava in un chiosco per festeggiare il suo compleanno insieme ad alcuni amici ed i parenti.

Il 50enne sarebbe stato avvicinato da alcuni sicari che avrebbero aperto il fuoco: una pioggia di proiettili che ha raggiunto la vittima accasciatasi al suolo sotto gli occhi dei presenti. Trasportato d’urgenza in ospedale, l’uomo è deceduto poco dopo.

Foggia, agguato davanti ad un bar: 50enne ucciso a colpi d’arma da fuoco mentre festeggia il compleanno

Nella serata di ieri, giovedì 3 novembre, un uomo è stato ucciso a Foggia davanti ad un chiosco in viale Giotto. La vittima è Agostino Corvino, 50enne noto alle forze dell’ordine e nipote del boss della Società Foggiana Raffaele Tolonese.

L’uomo, secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, come riportano alcune fonti locali e la redazione di Leggo, stava festeggiando il compleanno nel bar con alcuni amici e parenti. Durante i festeggiamenti, qualcuno avrebbe avvicinato il 50enne ed avrebbe esploso diversi proiettili, alcuni dei quali hanno colpito Corvino che è crollato al suolo.

I presenti hanno lanciato l’allarme e sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 che hanno caricato il 50enne sull’ambulanza e lo hanno trasportato in ospedale. Qui i medici non hanno potuto far nulla per salvargli la vita: il suo cuore ha smesso di battere poco dopo il ricovero.

Oltre ai sanitari, sono arrivati anche gli agenti della Squadra Mobile del capoluogo di provincia pugliese ed i colleghi della Scientifica per i rilievi. Gli agenti, riferisce la redazione di Leggo, hanno rinvenuto 14 bossoli calibro 9 corto sull’asfalto. Ora gli investigatori stanno cercando di risalire al movente del delitto che potrebbe essere maturato nell’ambito della criminalità organizzata foggiana ed individuare i killer.

Quello consumatosi nella serata di ieri in viale Giotto è il tredicesimo delitto nella provincia di Foggia dall’inizio dell’anno.

