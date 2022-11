Un giovane barbiere di 38 anni è stato ucciso a coltellate davanti la sua abitazione la scorsa notte a Castel Volturno (Caserta). Fermati un 50enne ed il figlio.

Omicidio a Castel Volturno (Caserta) la scorsa notte. Un barbiere di 38 anni è stato assassinato a coltellate in strada nel corso di una lite con un 50enne ed il figlio di quest’ultimo con il quale pare che la vittima avesse avuto un diverbio prima.

Il 50enne nel corso della discussione avrebbe estratto un coltello da cucina colpendo ripetutamente il 38enne sotto gli occhi della moglie. La vittima è stata trasportata d’urgenza in ospedale, dove però non c’è stato nulla da fare.

La scorsa notte, tra sabato 5 e domenica 6 novembre, un uomo è stato ucciso in strada a Castel Volturno, in provincia di Caserta, dopo una lite. La vittima è Luigi Izzo, barbiere 38enne residente in città.

Stando alle prime ricostruzioni delle forze dell’ordine, come scrivono alcune testate locali e la redazione di Rai News, sembra che la vittima abbia avuto un diverbio con un 27enne nei pressi di un bar. Una discussione che sembrava si fosse chiusa ed il barbiere si è allontanata rientrando a casa insieme alla moglie. Poco dopo, il 27enne ed il padre, un uomo di circa 50 anni, si sarebbero recati presso l’abitazione del 38enne. Qui sarebbe scoppiata un’altra lite, ed il 50enne avrebbe colpito il barbiere con alcune coltellate sotto gli occhi della moglie di quest’ultimo.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato d’urgenza Izzo presso la clinica Pineta Grande, dove è arrivato in condizioni disperate. I medici non hanno potuto far nulla per salvarlo: poco dopo hanno dichiarato il decesso per le gravi lesioni riportate.

I carabinieri della stazione locale, intervenuti davanti all’abitazione della vittima, hanno accompagnato il 50enne ed il figlio in caserma per ascoltarli. Qui, secondo quanto riporta Rai News, il genitore avrebbe ammesso le proprie responsabilità spiegando di aver agito per difendere il figlio. Per entrambi è scattato il fermo con l’accusa di omicidio volontario per il 50enne e concorso nello stesso reato per il figlio.