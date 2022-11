Venerdì sera, una donna di 79 anni è stata trovata senza vita nel garage seminterrato di un suo appartamento sito a Sansepolcro, in provincia di Arezzo.

Presso il box sono arrivati i vigili del fuoco ed i carabinieri che hanno rinvenuto l’anziana riversa al suolo completamente nuda. Ora sono in corso le indagini per chiarire le cause del decesso che pare possa essere sopraggiunto per cause naturali. La salma è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Una donna di 79 anni è stata trovata morta venerdì sera, 4 novembre, nel garage seminterrato di un suo appartamento, sito via Palmiro Togliatti a Sansepolcro (Arezzo). La segnalazione sarebbe stata lanciata da un vicino.

In pochi minuti sul posto, riporta la redazione de La Nazione, è arrivata una squadra dei vigili del fuoco, i sanitari ed i carabinieri. I soccorritori, purtroppo, non hanno potuto far nulla per la donna, di cui è stato possibile solo constatare il decesso.

I militari dell’Arma hanno avviato le indagini per stabilire con certezza le cause e l’orario della morte. Dai primi riscontri, il corpo, trovato completamente nudo, non presentava segni di violenza: gli investigatori hanno poi accertato che si sarebbe trattato di un decesso per cause naturali, legate a dei problemi cardiorespiratori di cui l’anziana soffriva. L’autorità giudiziaria ha disposto ulteriori accertamenti sulla salma, trasferita presso l’obitorio dell’ospedale della Valtiberina.

Dalle indagini degli inquirenti è emerso, riportano i colleghi de La Nazione, che la 79enne non risiedeva nel condominio di via Palmiro Togliatti dove, però, aveva due appartamenti di proprietà in uno dei quali pare dormisse negli ultimi tempi. I pompieri hanno forzato la porta di quest’ultimo, comunicante con il garage, dove sarebbero stati effettuati gli accertamenti.