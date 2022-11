La scorsa notte, un’operaia di 50 anni è deceduta mentre lavorava all’interno di una vetreria di Borgonovo, in provincia di Piacenza. Inutili tutti i soccorsi.

Un’operaia di 50 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro, avvenuto la scorsa notte in una vetreria di Borgonovo, in provincia di Piacenza. La donna, dai primi accertamenti, sarebbe rimasta schiacciata tra un nastro trasportatore e un macchinario.

Presso il luogo della tragedia sono intervenuti i soccorritori a cui, purtroppo, non è rimasto altro che constare il decesso della 50enne, morta sul colpo. Ad indagare sull’incidente sono i carabinieri, coordinati dalla Procura che ha stabilito l’autopsia.

Ennesimo incidenti mortali sul lavoro in Italia. La scorsa notte, tra domenica 6 e lunedì 7 novembre, un’operaia è morta mentre si trovava in una vetreria a Borgonovo, comune in provincia di Piacenza. Si tratta di Nicoletta Paladini, aveva 50 anni.

Dalle prime informazioni, riportate dalla stampa locale tra cui la redazione de Il Piacenza, la 50enne stava lavorando all’interno della vetreria quando, per cause ancora da stabilire, sarebbe rimasta incastrata tra un nastro trasportatore e un macchinario porta bancali.

Lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco ed un equipaggio del 118. I pompieri hanno estratto la donna e l’hanno affidata ai sanitari: purtroppo, per l’operaia era troppo tardi. Ai soccorsi non è rimasto altro che dichiararne il decesso che sarebbe sopraggiunto sul colpo.

Ora rimane da chiarire cosa sia accaduto. Sull’incidente stanno indagando i carabinieri della compagnia di Piacenza, coordinati dalla Procura della Repubblica del capoluogo di provincia. In tal senso, scrivono i colleghi de Il Piacenza, l’autorità giudiziaria ha già disposto l’esame autoptico sulla salma che verrà effettuata nelle prossime ore. Sotto sequestro i macchinari della vetreria per gli accertamenti.

Quello verificatosi la scorsa notte in provincia di Piacenza è l’ennesimo infortunio mortale sul lavoro. Sarebbero, secondo le stime, oltre 1.500 le morti bianche in Italia dall’inizio dell’anno.