Fiorello senza parole, messaggi “particolari” spaventano lo showman. Momenti drammatici – VIDEO

Fiorello non riesce a crederci, il racconto in tv lascia tutti di stucco. Chi ha osato così tanto con lo showman? C’è da mettersi le mani nei capelli.

Rosario Tindaro Fiorello, comunemente conosciuto come Fiorello, fin da piccolo sa che lo spettacolo sarà la sua vita. Dall’età di 13 anni inizia a collaborare con una radio ma la paga è pari a zero e quindi per racimolare qualche lira decide di vendere lattuga. Dopo questa breve esperienza, si adopera come muratore, falegname, idraulico, centralinista, a 15 anni inizia a lavorare come animatore nei villaggi turistici e questa sicuramente fu una buona scuola.

Da maggiorenne si trasferisce con Bernardo Cherubini, fratello di Jovanotti, e proprio in una delle sue serate viene notato dai grandi della televisione ed inizia la sua carriera a Radio Deejay come animatore per poi scalare via via la vetta del successo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —–> Ilary Blasi incinta, la FOTO ha fatto piangere tutti: è bellissima

Assurdo cos’è successo a Fiorello, non ci sono parole

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —–> “Mamma sta dormendo”, bimba di 4 anni veglia il cadavere della madre

Lo showman è ospite da Fabio Fazio al programma televisivo Che tempo che fa, tra una battuta e l’altra, ricorda un aneddoto che ha fatto scompisciare dalle risate il pubblico presente il studio ma anche a casa.

Era in auto con la moglie e le chiede se durante il pomeriggio gli ricordasse di dover fare una certa cosa, allora la moglie gli risponde: “Mandati un messaggino”, perplesso e dopo qualche minuto di discussione, si scrive :”Ciao”, posa il cellulare e continua a guidare svolgendo la sua normalissima giornata.

Qualche ora dopo visualizza i messaggi in arrivo e legge: “Ciao”, stupito in quanto non aveva il numero memorizzato risponde: “Ciao” e “Ciao” ritorna sullo schermo del suo cellulare. Fiorello inizia ad insospettirsi ed inizia a mandare una serie di messaggi a questo strano numero.

La cosa esilarante è che i messaggi gli tornavano tutti indietro così come lui li mandava, stanco di questo scherzo di pochissimo gusto, decide di mandare a quel paese questa fantomatica persona che a sua volta lo rimanda a quel paese. Arrabbiato nero sta per chiamare il malcapitato ma si ricorda della moglie che poche ore prima gli aveva dello: “Mandati un messaggino”.

Morale della favola, Fiorello ha chattato per una buona mezz’ora con se stesso, mandandosi a quel paese e non capendo che il numero dal quale riceveva i messaggi e scriveva fosse il suo. Per farvi qualche risata cliccate su questo video, ne sentirete delle belle.