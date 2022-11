Un ragazzo di 18 anni è morto nella notte sabato e domenica in un incidente in scooter a San Lazzaro di Fossombrone, in provincia di Pesaro e Urbino.

Una vita spezzata a soli 18 anni in un tremendo incidente stradale. È accaduto nella notte sabato e domenica lungo la strada Flaminia vecchia nel territorio di San Lazzaro di Fossombrone, in provincia di Pesaro e Urbino.

Il giovane era a bordo di uno scooter, su cui viaggiava anche una ragazza, che si è schiantato prima contro il guardrail poi contro un muro. I soccorsi, giunti sul posto, hanno trasportato d’urgenza il 18enne in ospedale, dover purtroppo è deceduto poco dopo. Illesa la passeggera.

Fossombrone, scooter sbanda e si schianta sulla Flaminia vecchia: Filippo muore a soli 18 anni

Incidente mortale nella notte sabato 5 e domenica 6 novembre sulla Flaminia vecchia a San Lazzaro, frazione del comune di Fossombrone, in provincia di Pesaro e Urbino. La vittima è Filippo Giovanelli, 18enne residente a Fossombrone.

Il giovane, dopo aver trascorso la serata con alcuni amici, stava rincasando alla guida di uno scooter, su cui si trovava anche una ragazza. Per cause ancora da determinare, riporta la redazione di Leggo, Filippo avrebbe perso il controllo del mezzo a due ruote che, dopo aver sbandato, ha prima impattato contro il guardrail a bordo della carreggiata e successivamente contro il muro di un capanno. Ad assistere alla tragedia un amico che viaggiava a bordo di uno scooter dietro i due ragazzi. Proprio quest’ultimo ha chiamato i soccorsi.

Immediato l’intervento dello staff sanitario del 118 che ha prestato le prime cure al conducente dello scooter e lo ha trasportato d’urgenza presso l’ospedale di Fano. Inutile la corsa in nosocomio, dove il cuore di Filippo ha smesso di battere poco dopo il ricovero. Nessuna conseguenza, invece, scrive Leggo, per la passeggera rimasta illesa.

A stabilire cosa abbia provocato l’incidente mortale saranno le indagini dei carabinieri che hanno svolto i rilievi di legge sul posto.

La notizia della morte dello studente ha profondamente sconvolto l’intera comunità del centro in provincia di Pesaro e Urbino.