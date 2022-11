Un operaio di 41 anni è morto dopo essere stato schiacciato da alcuni pacchi mentre lavorava in un’azienda de La Loggia, in provincia di Torino.

Dramma questa mattina in un’azienda de La Loggia, in provincia di Torino. Un operaio di 41 anni ha perso la vita rimanendo schiacciato sotto un carico di pacchi, all’interno dei quali si trovavano dei tubi metallici molto pesante.

Presso la ditta, in pochi minuti, si sono precipitati gli operatori sanitari ed i vigili del fuoco. Il 41enne è stato estratto da sotto il carico, ma per lui era ormai troppo tardi. La dinamica è ora al vaglio dei carabinieri che hanno svolto gli accertamenti.

La Loggia, incidente in un’azienda: operaio di 41 anni muore travolto da alcuni pacchi

Mostapha El Miski, operaio di 41 anni di nazionalità marocchina, è la vittima dell’incidente verificatosi questa mattina, lunedì 7 novembre, all’interno della Alessio Tubi, azienda del settore metalmeccanico con sede in strada Nizza a La Loggia, comune in provincia di Torino.

L’operaio, stando ad una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, come riferiscono i colleghi della redazione di Torino Today, stava effettuando delle operazioni sotto un carro ponte telecomandato sopra il quale vi erano dei pacchi contenenti dei tubi di metallo. Per cause ancora al vaglio degli inquirenti, alcuni di questi sarebbero precipitati colpendo la vittima.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Tragedia in una vetreria: operaia rimane incastrata in un macchinario e muore

Pochi minuti dopo è arrivata l’equipe medica del 118 ed una squadra dei vigili del fuoco. Considerata la gravità della situazione è stata inviata sul posto un’eliambulanza per l’eventuale trasporto d’urgenza in ospedale. I soccorritori hanno provato a rianimare il 41enne, ma ogni sforzo non è valso a nulla. Fatali le lesioni riportate nell’incidente.

Per gli accertamenti e le indagini del caso, riporta Torino Today, sono sopraggiunti anche i carabinieri e gli ispettori dello Spresal dell’Asl To5. Gli investigatori dovranno stabilire le cause che hanno provocato il crollo dei pacchi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Giovane trovato morto nella stanza di un hotel: è giallo

La tragedia verificatasi stamane arriva a poche ore di distanza da quella consumatasi a Borgonovo, in provincia di Piacenza, dove la scorsa notte un’operaia di 50 anni è deceduta mentre lavorava in una vetreria.