I veicoli devono essere sempre coperti dall’assicurazione auto: quando scattano e a quanto ammontano le sanzioni previste dal Codice della Strada.

Tra i documenti obbligatori per chi possiede un veicolo c’è l’assicurazione che copre i danni causati a persone e cose tutelando anche il conducente ed i passeggeri. Secondo quanto previsto dal Codice della Strada, chiunque circoli senza o con la copertura assicurativa scaduta va incontro a pesanti sanzioni amministrative a cui si può aggiungere il sequestro del mezzo stesso. Nel caso in cui l’RC auto sia scaduta, vi è un periodo di tolleranza, durante il quale il veicolo può continuare a circolare su strada.

Assicurazione auto scaduta, cosa prevede il Codice della Strada: sanzioni e periodo di tolleranza

Tutti i veicoli in circolazione devono essere coperti dall’assicurazione RC auto. Si tratta di quella polizza, stipulata presso una compagnia, che copre i danni causati a cose e persone dal veicolo in questione andando a tutelare anche il conducente ed i passeggeri a bordo. La polizza può avere durate differenti, ma solitamente viene stipulata per un anno ed ha costi differenti in base alle compagnie e le coperture inserite.

Nessun mezzo, secondo quanto stabilisce l’articolo 193 del Codice della Strada, può circolare senza “la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi”. Secondo lo stesso articolo, chiunque violi quest’obbligo è soggetto ad una sanzione amministrativa che può variare da 866 a 3.464 euro. Se il trasgressore viene trovato per due volte senza assicurazione nell’arco di due anni, alla sanzione amministrativa, che viene raddoppiata, si aggiunge la sospensione della patente da uno a due mesi ed il fermo amministrativo di 45 giorni del mezzo. A carico dell’assicurato saranno anche i costi prelievo, trasporto e custodia del veicolo durante il fermo.

La sanzione può essere ridotta del 50% se l’assicurazione viene rinnovata entro il giorno successivo del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza della polizza o se si provvede alla demolizione del mezzo entro i 30 giorni successivi dalla contestazione.

Quando si parla di copertura assicurativa scaduta, le sanzioni non scadono nell’immediato. Il proprietario del veicolo ha, difatti, a disposizione un periodo di tolleranza di quindici giorni dalla data scadenza che è riportata sul contratto stipulato con la compagnia. Tale periodo è previsto solo per le polizze della durata di un anno.