Festival di Sanremo 2023, svelato l’arcano in merito alla presenza dello showman Fiorello sul palco: l’inarrestabile comico ha finalmente vuotato il sacco!

Negli ultimi mesi non si è fatto altro che parlare della presenza di Fiorello al Festival di Sanremo 2023. Il pubblico di Rai 1, nel corso della 72esima edizione della kermesse canora, ha immensamente avvertito la mancanza dello showman, che ha affiancato l’amico Amadeus solamente in occasione della prima puntata.

Nel corso di queste ultime settimane, le indiscrezioni sul conto dell’irriverente comico sono proliferate a non finire. Solo nelle scorse ore, di fatto, si sarebbe giunti ad una definitiva risposta in merito alla controversa questione.

Fiorello tornerà a calcare il palco dell’Ariston per la quarta volta consecutiva? La verità che tutti attendevano è finalmente arrivata, ed è quanto di più sconvolgente si possa arrivare ad ipotizzare…

Festival di Sanremo 2023, Fiorello ci sarà? Arriva la risposta che tutti attendevano

La nuova avventura di Fiorello su Rai 2 sta già dimostrando tutto il suo potenziale. L’amatissimo comico, nel periodo compreso tra il 7 novembre e il 5 dicembre, intratterrà il pubblico dell’emittente televisiva attraverso un format intitolato “Viva Rai 2”.

E proprio in occasione dell’anteprima del suo nuovo programma, Fiorello non ha mancato di sbottonarsi in merito ad un eventuale ritorno – tanto discusso quanto invocato – sul palco dell’Ariston. Il pubblico, che ha apprezzato l’inimitabile duo composto dal comico e dall’amico di una vita Amadeus, non potrebbe proprio far a meno dello showman siciliano.

Ma cosa ha rivelato Fiorello a proposito del Festival di Sanremo 2023? Ovviamente, il mattatore non ha potuto far altro che uscirsene con una battuta delle sue, rapidamente rimbalzata su tutti i siti di spettacolo. “Sanremo? Quest’anno ci sarò, ma in dad” ha assicurato il collega di Amadeus, sfoderando il suo immancabile piglio goliardico.

Di fatto, sulla sua presenza al Festival continua ad aleggiare un alone di mistero. Sembra proprio che il comico, quest’anno più che nelle scorse annate, sia intenzionato a lasciare il pubblico sulle spine fino alla fine.