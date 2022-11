Una donna di 50 anni è rimasta vittima di un incidente stradale avvenuto nella prima mattinata di ieri lungo la provinciale 10 a Scortichino, frazione di Bondeno (Ferrara).

Si macchiano ancora di sangue le strade del nostro Paese. Nella mattinata di ieri, una donna di 50 anni ha perso la vita in un tremendo schianto avvenuto lungo la strada provinciale 10 nel territorio di Scortichino, frazione di Bondeno (Ferrara).

La donna, che si stava recando a lavoro, sembra abbia perso il controllo della sua vettura per schivare una nutria che avrebbe attraversato la carreggiata. A quel punto il veicolo sarebbe finito contro l’albero. Un impatto che non ha lasciato scampo alla vittima.

È Beatrice Boccasanta, 50enne residente a Scortichino, piccola frazione del comune di Bondeno, in provincia di Ferrara, la vittima dell’incidente avvenuto intorno alle 6 di ieri lungo la sp10.

Beatrice era uscita di casa e si stava recando presso il forno di Massa Finalese dove lavorava alla guida della sua auto. Durante il tragitto, nel tratto tra via Sant‘Elia e via Serraglio, scrive Il Resto del Carlino, una nutria avrebbe invaso la corsia e, per evitarla, la 50enne ha perso il controllo della sua vettura che si è schiantata contro un albero. L’impatto violentissimo ha distrutto completamente l’utilitaria destando l’attenzione dei residenti che hanno sentito il forte boato.

I vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno estratto dalle lamiere l’automobilista affidandola subito al personale sanitario: ogni tentativo di rianimazione, però, non ha dato l’esito sperato. AI medici non è rimasto altro che dichiarare il decesso di Beatrice, sopraggiunto sul colpo dopo lo schianto.

Sul posto anche i carabinieri che hanno condotto i rilievi e raccolto le testimonianze di alcuni residenti. Proprio quest’ultimi, riporta Il Resto del Carlino, avrebbero raccontato di aver visto la nutria in mezzo alla strada.

Tanti, una volta diffusasi la notizia, i messaggi di cordoglio per la famiglia di Beatrice che lascia la sorella, i genitori ed il marito.