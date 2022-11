Un ragazzo di 34 anni nel pomeriggio di ieri è stato investito e ucciso da un tir lungo l’autostrada A4 tra Latisana e San Giorgio di Nogaro, in provincia di Udine.

Udine, terrificante incidente stradale sull’autostrada A4: 34enne muore investito da un tir

Tragedia nel pomeriggio di ieri, mercoledì 9 novembre, sull’autostrada A4 tra Latisana e San Giorgio di Nogaro, entrambi comuni in provincia di Udine. Manuel Zanier, 34enne di Bordano, è morto in un terrificante incidente stradale.

Secondo quanto ricostruito, come riferisce Rai News, la vittima era alla guida di una Volkswagen Golf, su cui si trovava anche un’altra persona. La vettura, dopo aver sorpassato un mezzo pesante, è rimasta incastrata nella parte posteriore di un tir e trascinata da quest’ultimo per diversi metri ha preso fuoco. Il conducente del primo mezzo pesante ha avvertito via radio l’autista che a quel punto si è fermato. Considerate le fiamme che stavano avvolgendo l’utilitaria, i due occupanti sono scesi dall’abitacolo, ma il 34enne è stato investito dal tir che sopraggiungeva in quel momento.

Dopo la segnalazione al centralino del numero unico per le emergenze, sul luogo dell’investimento sono arrivate diverse squadre dei vigili del fuoco ed i mezzi del 118. Per Zanier era ormai troppo tardi, troppo gravi le lesioni riportate nell’impatto. Il passeggero della Golf, scrive Rai News, è stato immediatamente trasportato in ospedale, dove è arrivato in stato di choc.

Il compito di ricostruire la complessa dinamica di quanto accaduto sono stati gli agenti della Polizia Stradale, giunti sul posto insieme ai soccorsi. Inevitabili le ripercussioni sulla circolazione con lunghe code sul tratto interessato in direzione Trieste.