Alessia Lanza, paura per la tiktoker, il messaggio è chiaro: “Non ti avvicinare” – VIDEO

Alessia Lanza, in un video su Tik Tok, lascia i fan senza parole. La frase: “Non ti avvicinare”, è alquanto sospettosa.

Nata nel 2000, Alessia Lanza è una giovane ragazza che ha conquistato il web grazie alla sua semplicità ed alla sua voglia di vivere. Possiamo tranquillamente affermare che ha battuto un vero e proprio record, a soli 22 anni vanta 932mila follower su Instagram, e oltre tre milioni su TikTok, sicuramente nel tempo il numero sarà sempre più alto.

Grazie ai suoi video e ai suoi balletti divertenti e travolgenti, Alessia si è costruita un impero ed oggi vive solo di “spettacolo” web. E’ un influencer molto seguita, ogni giorno è una sorpresa dal momento che ogni contenuto è del tutto inedito e mai replicato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Paola Barale, che figuraccia! La produzione di Ballando scopre la verità

Alessia Lanza, ecco il messaggio che ha “intimorito” i fan

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —–> Totti ed Ilary, in tribunale per i Rolex: dopo un’ora il verdetto “flop”

Un messaggio sulla sua piattaforma social ha lasciato i fan un po’ perplessi, le frasi ripetute di Alessia hanno intimorito la community che ora è in pensiero per lei. La 22enne è una creator della casa di Defhouse, in questa casa vivono 7 giovani piccoli influencer che grazie alle loro passioni, hanno creato un mondo virtuale e fantastico dove tutti vorrebbero vivere.

Questa casa, è “la prima Concept House in Italia e al mondo dove gli inquilini vengono stimolati in continuazione a coltivare il proprio talento”, dichiarò la giovane talentuosa.

L’ultimo video di tik tok è ovviamente uno scherzo che inizialmente ha lasciato perplessi i fan, Alessia ripete in inglese: “Non ti devi nemmeno avvicinare a paragonare a me”, dopo qualche perplessità, in milioni hanno commentato il video contenuto.

E’ un doppiaggio che ad ogni modo ha sortito i suoi effetti, i commenti sono diversi e disparati: “YOU ARE NOT A MY LEVEL AHAHA sono troppo io da gemelli egocentrica quale sono”, risponde qualcuno, ” AHAHHAHAH è iniziato quel periodo dell’anno in cui Alessia fa video solo con audio così?”, scrive qualche altro.

Insomma, un altro trionfo da collezionare, sia per quanto concerne le visualizzazioni e le condivisioni, sia per quanto riguarda i commenti positivi. Brava Alessia!