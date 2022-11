Totti ed Ilary, in tribunale per i Rolex: dopo un’ora il verdetto “flop”

Continua il braccio di ferro tra Ilary Blasi e Francesco Totti, gli ex coniugi si sono incontrati in tribunale, scopriamo cos’è accaduto.

La storia tra Francesco Totti ed Ilary Blasi tiene ancora banco sulle riviste nazionali e sicuramente se ne discuterà ancora per molto. Da luglio, dopo l’annuncio della loro separazione e successivo divorzio, ne sono successe di cose.

Totti sta mettendo su casa con l’attuale campagna Noemi Bocchi, a quanto pare la causa della rottura mentre Ilary Blasi si sta godendo la vita insieme ai figli. Il braccio di ferro tra il Pupone e la conduttrice non tende a scemare, anzi, diventa una competizione sempre più agguerrita.

Ecco cos’è successo durante l’udienza sul caso Rolex

Durante l’evoluzione della vicenda abbiamo tutti riso, almeno noi esterni, sulla vicenda borse e Rolex alle quali si sono aggiunte anche le scarpe. In pratica, per i pochi che si fossero persi la vicenda tragicomica, Ilary e Totti si sono fatti dei dispetti.

Lui avrebbe sottratto all’ex moglie alcune borse molto costose così come delle scarpe, per donarle a chi? Forse a Noemi? Non si è capito. Mentre Ilary, avrebbe “trafugato” insieme al padre la cassaforte di famiglia per prendersi i Rolex di valore di Totti.

Per fortuna la collezione di scarpe è stata magicamente ritrovata dalla Blasi, era finita nella Spa presente nella villa all’Eur, quindi almeno su questo aspetto Totti non avrà filo da torcere. Durante l’udienza che si è svolta a porte chiuse, la separazione, un tema molto pesante visti gli introiti tra beni immobili e mobili, sarà oggetto di discussione in Primavera.

Ieri è stato definito uno step di partenza, il giudice ha preso atto della situazione e delle necessità esplicate dagli avvocati delle parti ed è stato tirato in ballo l’argomento Rolex. Chiusa la seduta, Totti ed Ilary hanno lasciato l’aula ed ognuno si è diretto alle proprie automobili non rilasciando alcuna dichiarazione.