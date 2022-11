A Pontedera, in provincia di Pisa, un ragazzo di 15 anni ha perso la vita in un drammatico incidente in scooter verificatosi nella serata di venerdì.

Un ragazzo di soli 15 anni è l’ennesima vittima sulle strade del nostro Paese. Il tragico incidente nella serata di venerdì ad un incrocio della Tosco Romagnola a Pontedera, in provincia di Pisa, dove lo scooter condotto dal 15enne si è scontrato contro una vettura.

In seguito al violentissimo impatto, l’adolescente è stato trasportato d’urgenza in ospedale. Qui i medici hanno provato disperatamente a salvargli la vita, ma ogni sforzo è risultato vano: poco dopo il ricovero è stato dichiarato il decesso.

Pontedera, scontro tra scooter ed auto ad un incrocio: Lorenzo muore a soli 15 anni

L’intera comunità di Pontedera, centro della provincia di Pisa, piange la scomparsa di Lorenzo Bellucci, il ragazzo di 15 anni deceduto nella serata di venerdì 11 novembre in un terribile incidente.

L’adolescente, secondo quanto ricostruito, come riferiscono alcune redazioni locali ed il quotidiano Repubblica, stava percorrendo la strada Tosco Romagnola alla guida del suo scooter. Per cause ancora da chiarire, all’altezza dell’incrocio con via Castelli, il mezzo a due ruote è entrato in collisione con una vettura, una Dacia condotta da un uomo. Accortisi di quanto accaduto, gli altri automobilisti hanno subito chiamato il numero unico per le emergenze.

Immediato l’arrivo dei soccorsi del 118 che hanno prestato le prime cure sul posto al 15enne, poi caricato in ambulanza e trasportato d’urgenza presso l’ospedale Lotti di Pontedera. Poco dopo il ricovero, purtroppo, il cuore del giovane ha smesso di battere per sempre: fatali le lesioni riportate nel violento impatto. Accompagnato in ospedale, scrive Repubblica, anche il conducente della Dacia sotto choc dopo l’incidente.

Sul luogo della tragedia sono arrivati anche gli agenti della Polizia Locale ed i carabinieri che hanno provveduto agli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica e le cause dello scontro.

Tanti i messaggi di cordoglio, susseguitisi anche sui social network, per la famiglia di Lorenzo. Tra questi anche il post pubblicato su Facebook dal Pontedera Bellaria Rugby, società in cui giocava il 15enne.