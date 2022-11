Aida Yespica, il laccetto non tiene il décolleté: “Sta per esplodere tutto”. Fan in fibrillazione – FOTO

La strepitosa Aida Yespica lascia milioni di fan senza parole, il suo vestito è davvero troppo striminzito e rischia di far esplodere tutto.

La bellissima Aida Yespica è nata in Venezuela nel 1982 ed è arrivata in Italia nel 2003, ha subito iniziato a lavorare come modella vista la sua avvenenza. Nel 2007 si è fidanzata con il calciatore Matteo Ferrari, hanno messo al mondo Aron ma la coppia è scoppiata nel 2009.

Nel 2012 Aida ci ritenta e sposa a Las Vegas l’avvocato venezuelano Leonardo Gonzales, nel giro di pochi mesi anche questa storia è stata un totale fallimento. Ad ogni modo sono stati anni importanti per la modella e showgirl dal punto di vista amoroso è andata alla ricerca dell’uomo perfetto, che non ha trovato, dal punto di vista lavorativo è stato un vero trionfo.

Aida ancora oggi, dopo anni, è una figura importante nel mondo dello spettacolo, ha partecipato a diversi show televisivi e molti reality, riscuotendo sempre un grandissimo successo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —–> Victoria De Angelis, la FOTO non passa inosservata, Damiano la tocca proprio lì…

Aida Yespica fa vibrare i maschietti, mai vista tanta roba

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Carta per affettati, attenzione alla differenziata: solo se trovi questa scritta

“I’m back”, una frase semplicissima che racchiude tutta la sfrontatezza della modella, Aida è tornata (a Milano) e lo fa in un modo assolutamente originale.

Il lungo vestito nero presenta uno spacco vertiginoso, indossa guanti lunghi alla Jessica Rabbit ma l’attenzione si focalizza sul décolleté.

Le forme sinuose e prosperose si fanno strada tra un sottilissimo tessuto tenuto fermo da un altrettanto misero laccetto.

I commenti impazzano su Instagram, la foto in pochi minuti ottiene milioni di visualizzazioni e cuoricini: “Sta per esplodere tutto”, commenta un maschietto in fibrillazione, “Ora penserò a te tutto il giorno”, risponde qualche altro.

Aida ha fatto ancora centro, sul web è lei la reginetta di stile e di sensualità. In molti sperano di rivedere la modella felice come in questa foto, dove mostra tutta la sua naturale e non ostentata perfezione che fa sognare ad occhi aperti.