Un uomo di 59 anni è morto all’interno della sua abitazione di Capraia Fiorentina (Firenze), dove si è sviluppato un terribile incendio nella notte tra sabato e domenica.

Intrappolato tra le fiamme che hanno completamente distrutto appartamento dove viveva. Così ha perso la vita un uomo di 59 anni nella notte tra sabato e domenica a Capraia Fiorentina, comune in provincia di Firenze.

I vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno domato il rogo, ma una volta entrati in casa hanno rinvenuto il corpo senza vita del 59enne. Evacuate le altre tre famiglie che abitavano nel palazzo di tre piani, dove si è sviluppato l’incendio.

Capraia Fiorentina, incendio divampa all’interno di un appartamento: morto uomo di 59 anni

Tragedia nella notte tra sabato 12 e domenica 13 novembre a Capraia Fiorentina, comune della provincia di Firenze, dove un uomo è deceduto in seguito ad un rogo scoppiato all’interno della sua abitazione. Si tratta di Stefano Sguanci, di 59 anni.

La vittima si trovava in casa, un appartamento al terzo piano di un condominio sito in via Walter Tobagi dove abitava da solo. Improvvisamente, riporta la redazione de La Nazione, per cause ancora da chiarire, si è sviluppato un incendio e Sguanci ha provato a mettersi in salvo: tutto inutile, le esalazioni gli hanno fatto perdere i sensi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Scooter si scontra con un’auto: morto 15enne, gravissima l’amica

Dopo l’allarme di alcuni residenti, in via Tobagi sono arrivate alcune squadre dei vigili del fuoco ed i sanitari del 118. I pompieri hanno domato le fiamme e fatto ingresso nell’appartamento al terzo piano. Qui la tragica scoperta: il corpo del 59enne riverso al suolo. Per lui non c’era più nulla da fare, ai soccorritori non è rimasto altro che constatarne il decesso. I pompieri hanno provveduto, scrivono i colleghi de La Nazione, ad evacuare le altre tre famiglie residenti nello stabile.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Luca muore a 21 anni, l’auto si è schiantata contro un albero

Non si conoscono ancora le cause che hanno dato origine alle fiamme, circostanza ora al vaglio dei carabinieri della stazione locale che, giunti sul luogo della tragedia, hanno condotto gli accertamenti insieme ai tecnici dei vigili del fuoco.