Una ragazza di soli 23 anni, scomparsa da Fano nella giornata di ieri, è stata trovata priva di vita lungo il torrente Arzilla. Indagano i carabinieri della compagnia locale.

Tragico epilogo delle ricerche di una ragazza di 23 anni, scomparsa ieri da Fano, in provincia di Pesaro e Urbino. La giovane, che lavorava come cameriera in un ristorante, non si era recata presso il locale per iniziare il turno, circostanza che ha fatto scattare l’allarme.

Scattate le ricerche, le forze dell’ordine e le squadre di soccorso hanno setacciato l’intera zona sino a stamattina, quando è stato rinvenuto il corpo senza vita della 23enne lungo il torrente Arzilla. Ora si indaga per chiarire quanto accaduto: si ipotizza possa essersi trattato di un omicidio.

Questa mattina, lunedì 14 novembre, è stata trovata morta Anastasiia Alashri, ragazza ucraina di 23 anni di cui si erano perse le tracce nella giornata di ieri. Il corpo senza vita è stato individuato dai soccorritori rinvenuto lungo il torrente Arzilla.

Tutto è partito quando la 25enne, riporta la redazione de Il Corriere Adriatico, non si è presentata presso il ristorante dove lavorava come cameriera a Fano (Pesaro e Urbino). Questo ha fatto scattare la denuncia di scomparsa ed i carabinieri hanno dato il via alle ricerche, coordinate dalla Prefettura. Alle operazioni hanno preso parte i vigili del fuoco, la protezione civile che hanno impiegato anche i cani molecolari per battere l’intera zona nei pressi del canale Albani.

In serata era stato rinvenuto il cellulare della giovane, poi le ricerche sono state sospese e riprese nella mattinata di oggi sino al tragico ritrovamento. Sono immediatamente scattate le indagini dei carabinieri della compagnia locale che dovranno determinare le cause della morte di Anastasiia.

Al momento gli inquirenti mantengono il più stretto riserbo, ma, riporta Il Corriere Adriatico, pare che l’ipotesi più accreditata sia quella di un omicidio. I militari dell’Arma ieri hanno rintracciato il compagno della 23enne con il quale sembra la giovane abbia avuto un litigio nei giorni precedenti alla scomparsa per motivi di gelosia.