Victoria De Angelis, la FOTO non passa inosservata, Damiano la tocca proprio lì…

I fan hanno notato la toccatina di Damiano, Victoria come ha reagito? Incredibile ma vero, la mano è finita proprio lì….

I Maneskin sono ormai il gruppo rock per eccellenza, hanno scalato le classifiche internazionali ed i loro obiettivi sono sempre più alti. Il pubblico li adora, giovani, belli, esuberanti, trasgressivi ma anche molto sensibili (cosa che non trapela dai loro look).

E’ bastato davvero poco per cavalcare l’onda del successo che ha letteralmente spazzato via la concorrenza focalizzando l’attenzione solo ed esclusivamente su Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Angelica Massera, la reazione a caldo per il libro della “Prof. di corsivo” fa esultare i fan – VIDEO

Damiano tocca Victoria proprio lì, incredibile

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Tunde Blessing trovata morta in un parco a Rho: nuovo caso di femminicidio, fermato l’ex compagno

Il gruppo musicale sta per raggiungere nuovi successi e nel frattempo fa da spola tra tournée infinite, comparse televisive, dirette Facebook e chi più ne ha più ne metta. I quattro ragazzi, poco più che ventenni amici dalle scuole superiori, sono seguitissimi sui social, soprattutto su Instagram dove vantano milioni e milioni di follower.

Ogni giorno sono soliti postare nuovi contenuti anche molto strong e questo ai fan piace da morire. D’altronde sono duri dal cuore morbido, una caratteristica che solo in pochi hanno e sanno esternare durante la carriera.

Una foto postata sul profilo di Victoria ha sbalordito la community virtuale. Come spesso abbiamo visto la band ha un rapporto speciale, trascorrono ore ed ore insieme anche in giro per il mondo non solo per lavoro ma anche per diletto, sono amici del cuore, se è concesso utilizzare questa assonanza per dei duri come i Maneskin.

Lo scatto ritrae Damiano sorridente che abbraccia Victoria, altrettanto sorridente e felice, entrambi indossano abiti di scena e sono truccati, sono a Los Angeles, ormai la loro seconda casa.

Il frontman del gruppo posa un braccio sul collo di Vittoria e la mano scende verso il basso, sfiorando il décolleté della ragazza. La mano morta non è passata inosservata e la maggior parte dei fan ha esordito con una piccante battutina, nulla di scandaloso considerato che Damiano e Vittoria si vogliono bene come fratello e sorella.