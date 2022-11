Abiti usati? Tre modi per dar loro una nuova vita (e guadagnare)

Hai degli abiti usati di cui vuoi liberarti? Usa questi tre trucchetti per svuotare l’armadio… e mettere un po’ di soldi da parte.

Nella nostra era moderna, caratterizzata dal cosiddetto “fast fashion”, è importante ricordare che esistono molteplici opzioni per rifarsi (o disfarsi) del proprio guardaroba. Si può infatti ricorrere ai mercatini dell’usato, ai siti internet e ad altre piccole accortezze per evitare di spendere molti soldi o per guadagnarne alcuni dagli abiti che non si utilizzano più.

Se anche voi avete a disposizione dei vestiti e non sapete come liberarvene, seguite questi pochi e semplici consigli per dare una seconda vita ai vostri abiti.

Abiti usati, 3 opzioni per smaltirli e guadagnare

Mercatini dell’usato/Seconda mano: un modo semplice per liberarsi dei vestiti di troppo è quello di portarli ai mercatini dell’usato. Ve ne sono in tutte le città, anche se alcune – come Bologna – sono sicuramente più provviste di altre. Lasciare i vostri vestiti ad un mercatino di seconda mano vi permetterà di disfarvene senza troppi problemi e di guadagnare qualche euro in cambio (attenzione: non tutti i mercatini dell’usato vi pagheranno per i vostri vestiti. Ricordate sempre di controllare le regole prima di portare le vostre cose). Vinted: è la versione online dei tipici mercatini di seconda mano. Si tratta di un’app dove è possibile caricare i propri abiti usati provvisti di taglia e descrizione e spedirli a chiunque sia disposto a pagare per essi. Un’accortezza è quella di tenere sempre conto del prezzo, poiché le persone che ricorrono a quest’app non sono disposte a pagare prezzi troppo alti per abiti che altrimenti potrebbero comprare nuovi. Giornata scambio con gli amici: un modo creativo per disfarsi dei vecchi vestiti è quello di organizzare giornate scambio con gli amici. Vi basterà scegliere un posto e un’ora e portare con voi tutti i vestiti che non mettete più. In questo modo ognuno otterrà qualcosa e i vostri abiti non andranno sprecati!

