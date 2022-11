Hai bisogno di idee per un weekend in Toscana? Non puoi non visitare questo meraviglioso borgo medievale.

La Toscana è un posto magico tutto da scoprire. Si tratta di una delle più belle regioni d’Italia, fatta di campagne verdeggianti e colline ricche di vigneti. Tra i posti più belli in cui trascorrere un weekend all’insegna del vino e del buon cibo, questa regione si contraddistingue per la sua grande varietà di panorami ed adattabilità a tutte le stagioni. Dalle bellissime coste dell’Isola del Giglio e dell’Argentario ai piccoli borghi medievali dai colori autunnali, è un posto dove c’è sempre qualcosa da fare.

Oggi vi portiamo alla scoperta di un luogo incantato, una piccola cittadina nei pressi di Siena dove trascorre un buon weekend tra piazze pittoresche e vivaci vinerie. Sapete già di che posto si tratta?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Dimagrimento localizzato, fa davvero miracoli? La verità ti sconvolgerà

San Gimignano, un meraviglioso borgo medievale nel cuore della Toscana

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Vuoi stampare le tue foto gratis? Tre alternative per avere i tuoi ricordi sempre con te

Stiamo parlando di San Gimignano, un piccolo borgo al centro esatto della Toscana. Situata a metà tra Firenze e Siena (sua provincia), questa cittadina è nota per la gran quantità di torri che svettano tra le colline. Arrivando con la macchina da Siena, la si può scorgere in lontananza, circondata dalle vecchie mura e con le sue tante torri in bella vista. Il centro di San Gimignano è considerato niente di meno che patrimonio mondiale dell’UNESCO.

Tra le attrazioni principali della città:

Il Duomo di San Gimignano , risalente al X secolo

, risalente al X secolo Il Palazzo Comunale , contenente al suo interno il museo civico

, contenente al suo interno il museo civico Il Museo della Tortura e del Terrore , un must see se siete appassionati del periodo medievale

, un se siete appassionati del periodo medievale Torre dei Salvucci

Piazza della Cisterna

La città è visitabile in qualsiasi momento dell’anno, ma l’autunno e la primavera, con i loro colori ed i loro fiori sono sicuramente il momento migliore Per fare un giro tra le campagne toscane. Potete optare per uno dei numerosi bed&breakfast di cui è dotata la città o optare per un – più caratteristico – agriturismo poco fuori dal centro.