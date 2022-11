In un palazzo del quartiere Prati di Roma, questa mattina, due donne sono state trovate morte in una pozza di sangue. Indagini della Polizia in corso.

Questa mattina a Roma due donne sono state trovate morte in uno stabile nel quartiere Prati. L’allarme è stato dato dal portiere del palazzo, avvisato dai residenti che hanno notato una delle due donne riversa sul pianerottolo in una pozza di sangue.

Tempestivo l’arrivo dei soccorsi e degli agenti della Polizia che poi hanno rinvenuto il corpo della seconda donna all’interno di un appartamento, anch’essa in un lago di sangue. Al momento non è esclusa alcuna ipotesi, comprese quelle dell’omicidio-suicidio e del duplice omicidio.

Roma, dramma in un palazzo nel quartiere Prati: due donne trovate morte

Una era riversa sul pianerottolo, l’altra all’interno di un appartamento, entrambe in una pozza di sangue. Questa la terribile scena presentatasi davanti ai soccorsi e agli agenti della Polizia. È accaduto stamane, giovedì 17 novembre, in un palazzo di via Augusto Riboty, nel quartiere Prati di Roma, dove due donne di nazionalità cinese sono state trovate morte.

La segnalazione è arrivata intorno alle 10 quando il portiere dello stabile, avvisato da una residente che aveva notato la donna a terra, riporta la stampa locale e la redazione di Leggo, ha chiamato il numero unico per le emergenze. In pochi minuti, sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco, e la Polizia.

I soccorritori, dopo il ritrovamento del primo cadavere, hanno fatto ingresso nell’appartamento adiacente al pianerottolo trovando la seconda donna morta. Sul posto sono intervenuti anche gli uomini della Scientifica che hanno provveduto agli accertamenti per chiarire cosa possa essere accaduto alle due vittime, di cui non sono state rese note le generalità. Dai primi riscontri, riporta Leggo, la donna riversa sul pianerottolo potrebbe essere stata accoltellata.

Gli inquirenti, che mantengono il più stretto riserbo, non escludono alcuna pista, comprese quella del duplice omicidio e dell’omicidio-suicidio.