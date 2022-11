Un agricoltore di 69 anni è morto ieri pomeriggio a Rondinara di Scandiano, in provincia di Reggio Emilia, dopo essere stato travolto da una rotoballa mentre lavorava.

Ancora una vittima sul lavoro in Italia, un bilancio che, purtroppo, si aggrava di continuo. È accaduto nel primo pomeriggio di ieri a Rondinara di Scandiano, in provincia di Reggio Emilia, dove un agricoltore di 69 anni ha perso la vita.

L’uomo stava lavorando su una scala quando sarebbe stato travolto da una rotoballa di fieno, caduta improvvisamente. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e le forze dell’ordine.

Scandiano, dramma in un terreno: agricoltore 69enne muore schiacciato da una rotoballa

Tragedia nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 17 novembre, a Rondinara, piccola frazione del comune di Scandiano, in provincia di Reggio Emilia. Un uomo ha perso la vita mentre lavorava in un terreno, sito in via Faggiano. La vittima è Francesco Ganassi, agricoltore di 69 anni.

Secondo le prime ricostruzioni, come riferiscono varie fonti locali e la redazione de Il Corriere della Sera, il 69enne stava lavorando su una scala per sistemare il foraggio delle sue mucche. Per cause ancora da chiarire, improvvisamente, una rotoballa di fieno impilata è precipitata centrandolo in pieno.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Investita da un camion in retromarcia: morta una donna

Segnalato l’accaduto, presso il terreno sono arrivati gli operatori sanitari del 118 ed una squadra dei vigili del fuoco. I pompieri hanno estratto l’agricoltore da sotto il ballone affidandolo poi all’equipe medica che non hanno potuto far nulla per salvargli la vita: alla fine hanno constatato il decesso provocato dalle ferite riportate nell’incidente.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “E’ morto” Muore a 50 anni sull’aereo: l’annuncio in volo del capitano

Oltre ai soccorsi, sono arrivati anche i carabinieri della stazione locale ed i tecnici dello Spsal (Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro) dell’Ausl che hanno effettuato gli accertamenti ed ora dovranno determinare le cause di quando accaduto.

La notizia della morte di Ganassi, che, riportano i colleghi Il Corriere della Sera, lascia la moglie e due figli, ha sconvolto l’intera comunità locale.