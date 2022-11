Benedetta Parodi: “Non hai mai assaggiato le mie pere”. Il web impazzisce, il VIDEO

Benedetta Parodi ha stupito il web, le sue pere hanno fatto impazzire tutti. Un trionfo di bellezza e di bontà.

Continua a stupirci Benedetta Parodi, siamo in procinto delle festività natalizie e la sua fantasia vola. Le pere caramellate come le fa lei non le fa nessuno, un’esplosione di bontà e raffinati sapori.

Una ricetta facile e veloce da replicare nella stagione fredda, la corposità degli ingredienti vi scalderà il cuore e l’anima.

Sul web le pere caramellate sono andate virali e come sempre la nostra Benedetta ha fatto centro con una preparazione veloce e semplice.

Delle pere così non le hai mai assaggiate

La ricetta delle pere caramellate di Benedetta Parodi spopola sul web, una dolce coccola perfetta nei periodi freddi e durante le feste natalizie. La preparazione è davvero molto facile, ecco come fa Benedetta.

Ingredienti: 8 pere kaiser – 100g di zucchero – 250ml di vino bianco – 2 chiodi di garofano Cannella e vaniglia q.b.

Procedimento: In un pentolino abbastanza capiente mettete le pere (intere) con zucchero e vino bianco, aggiungete i chiodi di garofano, la vaniglia ed infine la cannella nelle quantità sopra citate.

Il tutto dovrà sobbollire (a fiamma bassa) per almeno 30 minuti, a questo punto è tutto pronto. Impiattate le pere, rimettete il pentolino pieno di sciroppo sul fornello e fate ridurre (senza bruciare) il composto. Girate ripetutamente il liquido che si addenserà e diventerà caramello.

E’ importante che il liquido non diventi troppo solido altrimenti sarà impossibile versarlo sulle pere. Quando sarà pronto basterà cospargere il caramello sulla vostra frutta e servire tiepido.

Prima di iniziare a cuocere le pere sarebbe opportuno bucarle leggermente, in questo modo il vino caramellato penetrerà nel frutto. Lo stesso procedimento può essere effettuato con del vino rosso o se volete del liquore a vostro piacimento, nel caso in cui usaste del rum grattate anche un po’ di cioccolato fondente alla fine, sarà davvero divino. Per la video ricetta potete cliccare qui.