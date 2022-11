Black Friday 2022: arriva il giorno più economico dell’anno! Ecco la data

Black Friday 2022, il giorno più economico dell’anno è alle porte. Non perdetevi la data.

Il Black Friday è alle porte e con esso moltissimi sconti che vi consentiranno di rifare casa o rimodernare il guardaroba a basso prezzo. Questo giorno – il più economico dell’anno – si tiene ormai da alcuni anni nel mese di novembre ed, esattamente come i saldi, è atteso con grande ansia. A seguirlo vi sarà poi il Cyber Monday, una giornata interamente dedicata alla tecnologia sottocosto che permette si fare incetta di prodotti di elettronica per l’anno a venire.

Vediamo dunque quando cadono le due date e quali sono le migliori offerte della settimana.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Canone Rai, non devi pagarlo per forza se hai questa età (e fai parte di queste categorie di persone)

Black Friday 2022: la data e le migliori offerte

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Mete autunnali: queste 2 sono le più quotate. Voli a poco prezzo e atmosfera unica!

Il Black Friday 2022 avrà luogo il 25 novembre. In questa data i prodotti saranno scontati al loro massimo, un po’ come negli ultimi giorni di saldi. Gli sconti, tuttavia, copriranno diversi giorni. Per alcuni brand e piattaforme, l’intera settimana dal 21 al 28 novembre sarà considerata una Black Week. Altri hanno ristretto il campo ad un periodo più breve.

Per quanto riguarda Amazon, il colosso dell’e-commerce ha strutturato l’intero mese affinché il sito presenti un susseguirsi illimitati di oggetti scontati. Euronics invece ha deciso di puntare sulla sua area di competenza (l’elettronica), cominciando la settimana con un leggero ritardo, ma allungando di un giorno il periodo dei saldi. La sua Black Week si terrà dunque tra il 24 ed il 29 novembre. Occhio anche a brand come Dyson, OnePlus e Samsung che presentano già pagine con sconti attivi.

Un metodo utile per non perdersi neanche un’offerta è quello di usare siti che tracciano la fluttuazione dei prezzi o fare riferimento a pagine che aggregano annunci. Tra le più note, sicuramente DoveConviene e Ultimoprezzo. Non dimenticate inoltre di comprare solo ciò di cui avete davvero bisogno. In tal senso, aiutatevi con una lista scritta a mano i nelle note del cellulare.

Se volete restare sempre aggiornati sulle novità del Black Friday, continuate a seguirci qui su Yeslife.it