Ieri pomeriggio a Villanova di Camposampiero, in provincia di Padova, un ragazzo di 18 anni è morto in un terrificante incidente in moto poco dopo essere uscito da casa.

Un ragazzo di soli 18 anni è morto un incidente stradale a pochi metri dalla sua abitazione. Questo il dramma consumatosi nel primo pomeriggio di ieri a Villanova di Camposampiero, comune in provincia di Padova.

Il giovane era in sella ad una moto, quando improvvisamente, ha perso il controllo del mezzo ed è finito sull’asfalto, mentre la due ruote è uscita di strada schiantandosi contro un albero. Inutile il tempestivo intervento dei soccorritori, giunti sul posto insieme alle forze dell’ordine.

Incidente mortale nel primo pomeriggio di ieri, sabato 19 novembre, a Villanova di Camposampiero, in provincia di Padova. La vittima è Emanuele Piccolo, studente 18enne residente in paese.

Secondo le prime ricostruzioni, come riporta la redazione de Il Gazzettino, il ragazzo era appena uscito di casa e stava percorrendo in sella ad una Kawasaki via Cornara. Per cause ancora da chiarire, il giovane centauro ha perso il controllo della moto ed è stato sbalzato dalla sella finendo sull’asfalto, il mezzo, invece, ha proseguito la corsa terminando in un fossato a lato della carreggiata dove si è schiantato contro un albero.

Sul luogo del sinistro sono arrivati nell’immediato i sanitari del Suem 118. Data la gravità della situazione, è stato fatto atterrare anche un elisoccorso per l’eventuale trasporto d’urgenza in ospedale. Purtroppo, però, l’equipe medica non ha potuto far nulla per strappare alla morte il 18enne: dopo vari tentativi di rianimazione, andati avanti per circa quaranta minuti, si è dovuta arrendere dichiarandone il decesso. Una scena straziante a cui ha assistito anche il padre di Emanuele, precipitatosi sul posto.

Oltre ai soccorsi, sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale a cui sono stati affidati i rilievi di legge per determinare le cause del sinistro. Dai primi accertamenti, scrive Il Gazzettino, non ci sarebbero altri veicoli coinvolti ed ora bisognerà stabilire cosa avrebbe fatto perdere il controllo della moto al 18enne: non è escluso che ad influire possa essere stata la velocità sostenuta.