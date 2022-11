Suor Cristina, il divorzio che le ha cambiato la vita…

La decisione di Suor Cristina ha sconvolto l’Italia, si è presentata da Silvia Toffanin dicendo di aver cambiato vita…

Cristina Scuccia da tutti conosciuta come Suor Cristina, è diventato un personaggio famoso grazie alla sua partecipazione al programma The Voice of Italy, dove vinse la seconda edizione in squadra con il rapper italiano J-Ax.

A quel tempo, stiamo parlando nel lontano 2013, fu una coppia abbastanza inusuale che funzionò, lei l’acqua Santa lui il Diavolo. Sul palco del noto concorso canoro, Cristina si presentò vestita da suora in quanto faceva parte dell’ordine delle Suore orsoline della Sacra Famiglia.

Una vita vissuta compiendo opere di bene ed in estrema sintonia con l’ordine, di punto in bianco però qualcosa è cambiato e ieri la sua dichiarazione ha sconvolto l’Italia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —–> Alzheimer, due bevande proteggono il cervello: svolta contro la malattia

Un cambiamento che ha sconvolto l’Italia, ecco perché l’ha fatto

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Whatsapp, il metodo per scoprire se ha l’amante: scopri con chi chatta di più. E’ facilissimo

Suor Cristina non fa più parte dell’ordine di Suore con il quale ha trascorso gran parte della sua vita, la giovane ha 34 anni ed ha deciso di divorziare da Dio, volendo fare una battuta, ma in realtà la fede non muore mai e non è di certo una tunica a definire il rapporto con il Creatore.

Nella puntata di ieri di Verissimo, andata in onda su Canale 5 nel salotto di Silvia Toffanin, Cristina ha spiegato i motivi della sua scelta. In meno di 24h la sua storia è diventata un caso nazionale ed in rete iniziano a circolare i primi meme dell’ormai ex suora.

La giovane ha dato una svolta alla sua esistenza, ora vive in Spagna e lavora come cameriera ma il suo più grande sogno rimane il canto che pratica tutt’ora dal momento che all’attivo ha 2 album pubblicati che hanno riscosso un notevole successo.

“C’è stato un cambiamento mio interiore. Tutto questo successo mi ha fatto fare i conti con me stessa. Non c’è stato un evento particolare ma un percorso. The Voice ha aperto la strada ad un mio cambiamento di crescita, evolutivo”, ha confessato in diretta televisiva.

Una scelta ponderata e meditata, inoltre l’ex suora ci ha tenuto ad evidenziare come l’amore, al momento non sia una priorità ma qualcosa si è avvicinato.