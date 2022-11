Un uomo di 54 anni è stato trovato senza vita nel cortile di una villetta di Sarnico, in provincia di Bergamo ieri mattina. A lanciare l’allarme un passante.

Un uomo è stato trovato morto nella mattinata di ieri, lunedì 21 novembre, nel giardino di una villetta disabitata a Sarnico, piccolo centro in provincia di Bergamo. Si tratta di Cristian Pologna, 54enne di Villongo.

L’allarme è scattato intorno alle 7 quando un passante ha notato il corpo del 54enne riverso nel cortile dell’abitazione, sita in via Manzoni. Immediata, riporta la redazione de Il Giorno, la chiamata al numero unico per le emergenze. Quando sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del 118 per Pologna era ormai troppo tardi: all’equipe medica non è rimasto altro che constatarne il decesso.

I carabinieri, giunti presso la villetta, hanno attivato le indagini per determinare quanto accaduto al 54enne. Stando ad una prima ricostruzione, riferiscono i colleghi de Il Giorno, l’uomo sarebbe uscito domenica per fare un giro con la propria mountain-bike, ma mentre tornava a casa si sarebbe fermato nei pressi della casa. Qui, forse sportosi da un muretto, sarebbe precipitato nel vuoto da un’altezza di circa quattro metri piombando al suolo.

Rimane da capire cosa possa aver fatto perdere l’equilibrio a Pologna. Gli investigatori ipotizzano che l’uomo possa essere stato colto da un malore improvviso.