Totti-Blasi, tutte le donne del Pupone: qualcuna è uscita allo scoperto

Un gossip che continua ad essere spiattellato in prima pagina da luglio, la storia, ormai naufragata, tra Ilary Blasi e Francesco Totti, fa più gola che mai. Dopo una prima ondata di sconvolgimenti manifestati dalla notizia in se per se, l’Italia ha assistito ad un tira e molla per orologi, borse e scarpe ma ora, quando le cose sembrano delinearsi verso una separazione definitiva, spuntano le amanti del Pupone.

Pare che Totti si sia dato parecchio da fare nei 20 anni di matrimonio con la conduttrice, ed ora qualcuna è uscita allo scoperto. Ilary Blasi starà passando un brutto quarto d’ora.

Qualche amante del Pupone ha parlato, ecco cosa è emerso

Ilary e Francesco si sono sposati nel 2005, il loro matrimonio venne trasmesso in diretta televisiva e fu un evento mediatico. La separazione tra l’ex calciatore e la conduttrice ha spezzato il cuore a milioni di fan che credevano nel loro amore, la notizia è stata così devastante anche è arrivata alle orecchie anche del New York Times, il quale ha dedicato uno spazio ai due personaggi.

Ora spuntano i nomi delle amanti del Pupone, ma chi ha parlato? Da qualche giorno, il paparazzo dei vip, Fabrizio Corona, ospite nel programma Peppy Night Fest sul Canale 21 ha vuotato il sacco sulla coppia più discussa del momento.

Pare che l’ex capitano abbia tradito Ilary Blasi ben 500 volte l’anno per 20 anni, un numero decisamente esiguo per un qualsiasi essere umano, ma ad ogni modo tra la rosa di nomi spunta anche la showgirl Flavia Vento.

Totti avrebbe intrattenuto una relazione con la Vento prima del matrimonio con la Blasi, stando a quanto riferito sempre da Corona pare che i due si siano traditi a vicenda per anni e ad un certo punto la conduttrice abbia deciso di mettere la parola fine alla relazione.