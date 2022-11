Nella serata di lunedì a Portogruaro, in provincia di Venezia, un finanziere di 48 anni è stato trovato morto nella sua abitazione. Indaga la Procura.

Un finanziare di 48 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione di Portogruaro, in provincia di Venezia. La drammatica scoperta lunedì sera quando i colleghi si sono recati in casa del 48enne, preoccupati di non averlo visto arrivare a lavoro.

Alla vista del corpo privo di sensi, sono stati allertati i soccorsi. All’arrivo dell’equipe medica, però, per il finanziere non c’è stato nulla da fare. Ancora da chiarire se si sia trattato di un gesto estremo o di una morte provocata da un improvviso malore. A stabilirlo i successivi accertamenti.

Portogruaro, militare della Guardia di Finanza trovato morto: indaga la Procura di Pordenone

Dramma nella serata di lunedì 21 novembre a Portogruaro, comune della provincia di Venezia, dove un militare della Guardia di Finanza è stato trovato morto nella casa dove viveva.

L’allarme è scattato quando alcuni colleghi, notando l’assenza del 48enne a lavoro, hanno deciso di raggiungere la casa di quest’ultimo per controllare se fosse successo qualcosa di grave. Purtroppo, i timori iniziali si sono rivelati fondati: aperta la porta dell’abitazione, scrive la redazione di Leggo, i militari hanno trovato il corpo senza vita del collega ed hanno chiamato i soccorsi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Trasportato in ospedale con la febbre: morto bambino di soli 10 anni

La centrale operativa ha inviato sul posto un equipaggio del 118. I sanitari hanno provato a rianimare il finanziere, ma alla fine si sono dovuti arrendere all’evidenza costatandone il decesso. Ora sono scattate le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Pordenone, che dovranno determinare le cause della morte. In tal senso, non è escluso che possa essere disposta l’esame autoptico sulla salma.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Camion precipita da un viadotto: morto il conducente di 49 anni

Al momento, riporta Leggo, gli investigatori escluderebbero il coinvolgimento di terze persone. L’ipotesi più accreditata sarebbe quella di un gesto volontario da parte del finanziere, anche se non si esclude il malore.

Se fosse confermata la tesi del suicidio, si tratterebbe dell’ennesimo gesto estremo del personale delle forze dell’ordine: dall’inizio dell’anno, secondo le stime, sarebbero oltre 60 le persone appartenenti alle forze dell’ordine che si sono tolte la vita.