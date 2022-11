Un bambino di soli 10 anni è deceduto all’ospedale di Legnano (Milano), dove era stato trasportato a causa di una febbre che aveva accusato da giorni. Disposta l’autopsia.

Tragedia a Legnano, in provincia di Milano. Un bambino di soli 10 anni è deceduto domenica in ospedale dove era stato trasportato dai genitori dopo essersi sentito male in casa. Qui, purtroppo, i medici non hanno potuto far nulla per salvargli la vita.

Da quanto appurato sino ad ora, il bimbo, che da giorni avrebbe accusato uno stato febbrile, sarebbe andato in arresto cardiocircolatorio. A stabilire le cause della morte saranno i risultati dell’esame autoptico, già stabilito dall’autorità giudiziaria.

Legnano, bambino di 10 anni muore poco dopo il trasporto in ospedale: comunità sconvolta

La comunità di Legnano, centro della provincia di Milano, è sotto choc per quanto accaduto nella mattinata di domenica 20 novembre, quando un bambino di soli 10 anni è morto improvvisamente.

Stando a quanto ricostruito, come riferisce la redazione de Il Giorno, il piccolo avrebbe accusato una febbre da qualche giorno, i genitori vedendo che le condizioni non tendevano a migliorare, hanno deciso di portarlo in ospedale. Durante il tragitto, le condizioni del piccolo sarebbero precipitate e sarebbe arrivato presso il nosocomio in arresto cardiocircolatorio. I medici a quel punto hanno avviato tutte le manovre di rianimazione, utilizzando anche il defibrillatore. Ogni sforzo, però, non ha avuto l’esito sperato e alla fine, dopo circa quaranta minuti di tentativi, si sono dovuti arrendere dichiarandone la morte.

Ora si dovranno chiarire le cause del decesso. In tal senso, l’autorità giudiziaria ha stabilito sulla salma l’autopsia che verrà effettuata nelle prossime ore. La notizia si è subito diffusa rapidamente nel comune del milanese, la cui comunità si è stretta al dolore dei familiari del bambino.

Secondo quanto scrivono i colleghi de Il Giorno, sarebbero in aumento i casi di influenza e tanti i bambini in Lombardia arrivati in ospedale in stato febbrile nelle ultime settimane.