Uno scontro frontale tra due auto, ieri mattina sulla statale 260 a Pizzoli (L’Aquila), è costato la vita ad un insegnante di 42 anni, deceduta sul colpo.

Di Marco Spartà

24 novembre

Pizzoli, due auto si scontrano lungo la statale 260: morta insegnante di 42 anni

Aveva 42 anni la donna che ieri ha perso la vita in un tremendo incidente scontro avvenuto ieri mattina sulla statale 260 a Pizzoli, in provincia dell’Aquila. La donna, che lavorava come insegnante, si stava recando a scuola alla guida della sua auto che, purtroppo, si è schiantata frontalmente contro un’altra vettura.

Un impatto molto violento che ha completamente distrutto il veicolo della vittima, per cui non c’è stato nulla da fare all’arrivo dei soccorritori che l’hanno estratta dalle lamiere. Ferita l’altra conducente che è stata trasportata in ospedale.

Incidente sulla statale: la vittima è Monica Di Bernardo

Due auto si sono scontrate frontalmente lungo la strada statale 260 Picente all’altezza di Pizzoli, comune della provincia dell’Aquila, nella mattinata di ieri, mercoledì 23 novembre. Nell’urto è morta Monica Di Bernardo, insegnante di 42 anni in servizio a Capitignano.

La 42enne, scrive Il Messaggero, si stava recando verso l’istituto dove insegnava a bordo della sua auto, una Fiat 600. Per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, la vettura si è scontrata quasi frontalmente con una Mini Cooper, condotta da una ragazza di 24 anni, che procedeva nell’opposto senso di marcia. L’urto ha ridotto ad un ammasso di lamiere la 600 e la 42enne è rimasta intrappolata nell’abitacolo.

Deceduta sul colpo

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e l’equipe medica del 118. I pompieri hanno estratto dalle lamiere la 42enne affidandola ai sanitari che hanno potuto solo constatarne il decesso, sopraggiunto sul colpo dopo l’impatto. La giovane alla guida della Mini, riporta Il Messaggero, è rimasta ferita e trasportata in ospedale, dove le sono state riscontrate diverse fratture. La 24enne non sarebbe, però, in pericolo di vita.

Sul posto anche i carabinieri per i rilievi

Accorsi anche i carabinieri che hanno provveduto ai rilievi di legge per ricostruire come le due auto siano entrate in collisione. Non è ancora chiaro quale delle due auto possa aver invaso la corsia opposta. I militari hanno provveduto anche al sequestro dei due veicoli per gli accertamenti.

Gli articoli più letti di oggi: