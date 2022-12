Sai che puoi creare delle sensazionali decorazioni per la casa con pochi e semplicissimi oggetti? Li hai sicuramente a casa.

di Costanza Bordiga

29 Novembre 2022

Quali oggetti?

Decorare la casa può essere molto costoso. A causa dell’aumento dei prezzi, anche i marchi più economici sono oggi fuori dalla portata di molti. Quello che la maggior parte delle persone non tengono in considerazione, tuttavia, è che quasi ogni cosa può diventare un soprammobile se utilizzata nel modo giusto. È il principio base del “fai da te”: tutto può essere riutilizzato ed ogni oggetto può vivere una seconda vita. Basta solo sapere come guardarlo!

Tra gli oggetti meno utilizzati, ma sicuramente più utili quando si tratta di realizzare decorazioni per la casa ci sono i libri. Questi oggetti, che spesso vengono utilizzati “integri” pr decorare le mensole, possono in realtà assumere molte forme diverse. Vediamo dunque tre idee originali per are nuova vita ai libri che non leggete più.

Idea 1: Porta Coltelli

Un’idea molto originale per riutilizzare i libri che non leggete più è quella di trasformarli in dei comodi porta-coltelli. Per realizzare questo delizioso soprammobile vi serviranno dei libri grandi con le copertine rigide. Legatene un paio insieme con dello spago, meglio se colorato, e disponeteli su uno dei ripiani della cucina. Potete incastrare le lame dei coltelli tra le pagine, partendo dalla parte superiore del libro. Ricordate tuttavia di tenere lontano il vostro porta-coltelli dalle superfici umide.

Idea 2: Decorazioni dal “cuore segreto”

Un secondo modo per riutilizzare i vostri libri è quello di trasformarli in bellissime decorazioni floreali. In questo caso avrete bisogno di un coltello molto affilato per incidere la superficie del vostro libro fino ad ottenere un riquadro vuoto tra le pagine. A questo punto vi basterà incastrare una pianta all’interno del riquadro vuoto ed utilizzare il vostro “giardino segreto” come centrotavola o soprammobile.

Idea 3: Origami

Un modo più tradizionale per utilizzare le pagine dei libri è quello di trasformarle in bellissimi origami. Esistono molti tutorial su Youtube che spiegano come fare. In alternativa è ancora possibile dipingere o disegnare sulle pagine dei libri, trasformandole in quadri da appendere alle pareti.