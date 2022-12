Auto usate, truffa del contachilometri: lo studio rivela i dati in Italia

Secondo un recente studio, sembra che milioni di auto usate in Italia potrebbero aver subito la truffa del chilometraggio falso prima di essere vendute.

Di Marco Spartà

2 dicembre

La truffa del contachilometri manomesso: lo studio

Le truffe legate al mondo delle auto sono innumerevoli. I raggiri possono avvenire anche prima dell’acquisto di un veicolo quando si parla di usato. Tra questi ci sarebbe quello dei chilometri scalati prima della vendita.

In Italia, così come nel resto del continente, sembra rappresentare una pratica molto comune: secondo uno studio recente sarebbero milioni i veicoli che nel nostro Paese avrebbero subito una riduzione del contachilometri prima di essere venduti.

Truffa del chilometraggio falso: ben 4 milioni le auto usate che potrebbero averla subita in Italia

Circa quattro milioni. Questo sarebbe il numero delle auto usate che prima di essere vendute in Italia potrebbero aver subito una manomissione del contachilometri. Tale pratica sarebbe utilizzata per incentivare la vendita dei veicoli e portare ad un guadagno maggiore.

Ad evidenziarlo sarebbe uno studio della piattaforma carVertical. Nel dettaglio, come riferisce la redazione motori de Il Quotidiano Nazionale, nel nostro Paese ci sarebbero quaranta milioni di auto immatricolate e, dunque, circa una su dieci avrebbe un contachilometri manomesso (11%). Una media alta, ma comunque al di sotto di quella nell’Unione Europea che si attesta al 15,2%.

Un raggiro che costa 9 miliardi all’economia europea

Tenendo conto dei dati dello studio, che fa emergere la tendenza degli italiani ad acquistare veicoli usati provenienti dall’estero (le prime tre posizioni sono occupate da marchi tedeschi), ci sarebbe una maggiore possibilità che questi mezzi possano avere un chilometraggio “scalato”.

La truffa in questione costituirebbe anche un danno per l’economia del vecchio continente. In questo caso a rivelarlo, scrive Il Quotidiano Nazionale, è una ricerca dello European Parliamentary Research Service che ha evidenziato come il raggiro costerebbe ben 9 miliardi di euro all’ economia Ue.

Fare attenzione

La raccomandazione è quella di fare sempre attenzione quando si acquista un veicolo, magari controllando bene il mezzo. Un’auto usata che non riporta i chilometri effettivi, difatti, non solo ha un prezzo maggiore al suo valore, ma potrebbe nascondere dei difetti legati all’usura.