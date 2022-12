Emergono nuove indiscrezioni sul caso Orlandi-Gregori, Mirella è stata rapita un mese prima e c’è chi punta il dito contro De Pedis.

Di Alessia Conte

11 Dicembre 2022

Chi è Mirella Gregori e cosa c’entra con Emanuela Orlandi?

Mirella Gregori era una ragazzina di 15 anni scomparsa nel nulla nel 1983, dopo quasi 40anni non è stato scoperto nulla sul suo conto, specie che fine abbia fatto e chi l’abbia rapita. In comune con Emanuela Orlandi ha lo stesso triste destino, quest’ultima è scomparsa nelle stesse modalità dopo poco tempo rispetto alla prima. I loro corpi non sono mai stati ritrovati e dopo l’archiviazione dei casi oggi emergono nuovi dettagli portati alla luce dal fotografo Marco Accetti che non solo dice di aver partecipato ad entrambi i rapimenti ma sottolinea come il mandante sia stato Renato De Pedis, il boss della banda della Magliana.

Marco Accetti a ruota libera, sta confessando tutto

Marco Accetti ha un unico obiettivo, dire la verità, per questa ragione si è autoaccusato del sequestro di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. Le due 15enne furono rapite entrambe lo stesso anno a distanza di pochi mesi, Emanuela il 22 giugno 1983 e Mirella Gregori il 7 maggio del 1983. Il caso Orlandi-Gregori dopo quasi 40 anni non ha avuto ancora risvolti, quello di Emanuela inoltre riguarda anche la città vaticana dal momento che il padre di quest’ultima lavorava come custode nella Santa Sede.

A giorni uscirà un audio shock sul caso che, secondo Accetti farà imprigionare i colpevoli ed ha preannunciato che il mandante di questi due rapimenti fu Enrico De Pedis, uno dei boss della Banda della Magliana.

In un passato interrogatorio, avvenuto all’incirca 10 anni fa, Accetti spiegò: “a noi serviva una ragazza “vaticana” (Emanuela) e una italiana (Mirella)”. “Quindi cercammo una ragazza italiana, che non conoscesse la Orlandi né frequentasse lo stesso ambiente, per evitare che si pensasse che tra le ragazze si potesse essere verificata una collusione. Ma per dare un senso di unità tra le due persone la cercammo con le stesse caratteristiche fisiche e la stessa età. Tra molte ragazze individuate scegliemmo la Gregori per l’aspetto finanziario del padre e la temperatura caratteriale della stessa”.

Nel corso del tempo e delle indagini, si pensò che per quanto riguardava Mirella la causa della sparizione fosse una storia d’amore mentre per Emanuela un ricatto al padre. Secondo la dichiarazione di Accetti, le due ragazze vennero forviate al fine di aiutare i loro genitori ad uscire da alcuni “guai” che avrebbero influito negativamente sulla loro reputazione.