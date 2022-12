Nella mattinata di ieri a Talmassons (Udine), una coppia di centauri è morta in seguito ad un drammatico incidente avvenuto ad un incrocio sulla regionale 252.

12 dicembre 2022

Terribile incidente sulla regionale 252: due morti

Gravissimo incidente stradale nella mattinata di ieri lungo la regionale 252 Napoleonica a Talmassons, in provincia di Udine. Una moto, su cui viaggiavano un uomo di 50 anni e la compagna 38enne, si è scontrata con una vettura, condotta da una donna.

Ad avere la peggio i due centauri, deceduti subito dopo l’impatto. All’arrivo dei soccorsi del 118 per la coppia non c’è stato nulla da fare. Illesa, invece, la 54enne che si trovava alla guida dell’auto coinvolta. Sul posto anche le forze dell’ordine.

Talmassons, auto e moto si scontrano ad un incrocio: morta coppia di centauri

Sono Tommaso Pitacco, di 50 anni, e la compagna Marina Marzi, di 38 anni, le vittime del drammatico incidente avvenuto nella mattinata di ieri, domenica 11 dicembre, lungo la strada regionale 252 Napoleonica nel territorio di Talmassons, piccolo centro in provincia di Udine.

I due, entrambi residenti a Trieste, erano usciti per un giro in moto e stavano percorrendo la regionale a bordo di una Harley-Davidson per raggiungere altri motociclisti con cui avrebbero dovuto pranzare. Durante il tragitto, all’altezza di un incrocio, riporta la redazione de Il Gazzettino, il conducente della due ruote ha perso il controllo del mezzo che è finito nella corsia opposta di marcia scontrandosi frontalmente con una Lancia Y, alla guida della quale vi era una 54enne. Un urto violentissimo che ha sbalzato i due centauri sull’asfalto.

In pochi minuti, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118, a bordo anche di un elisoccorso. Purtroppo per Tommaso e Marina era ormai troppo tardi: i medici non hanno potuto far altro che constatarne la morte, sopraggiunta per le gravi lesioni riportate nell’impatto. Nessuna conseguenza, invece, per l’automobilista.

Intervenuti anche i carabinieri di Mortegliano ed i colleghi di Latisana che hanno provveduto agli accertamenti per determinare la dinamica dello scontro. Non è escluso, scrive Il Gazzettino, che il motociclista abbia perso il controllo della moto per via dell’asfalto bagnato dalla pioggia.