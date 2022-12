Sms anonimo: “Fai il test del Dna”, scopre una verità sconvolgente

Ha ricevuto un sms anonimo alquanto strano: “Fai il test del Dna”. Quello che ha scoperto ha lasciato tutti senza parole.

Di Alessia Conte

12 Dicembre 2022

Ha ricevuto un messaggio anonimo, cosa ha scoperto

La storia che vi raccontiamo oggi ha dell’incredibile, la protagonista è una ragazza di nome Lane, una nota tiktoker americana che ha ricevuto un sms anonimo alquanto strano. Qualcuno le ha consigliato di effettuare un test del Dna, quello che ha scoperto è stato sconvolgente, quello che pensava essere suo padre biologico era un estraneo; ma com’è possibile? «La mia vita è cambiata per sempre», ha confessato in un video, inizialmente pensava fosse una truffa ma poi ha voluto osare incuriosita da questo strano scherzo del destino.

Scopre che la madre le ha mentito, assurdo

Lane ha raccontato tutta la vicenda sui social, il 9 gennaio, quindi circa un anno fa, ha ricevuto un messaggio anonimo, il testo le suggeriva di effettuare un test del Dna da Ancestry. Inizialmente la ragazza ha pensato ad uno scherzo o peggio ad una truffa ma poi l’istinto le ha detto di provare e così ha fatto.

Alla fine ha scoperto una verità che le ha cambiato la vita per sempre, quello che pensava fosse suo padre in realtà non lo era. Presa dal panico e dallo sconforto ha telefonato alla madre la quale aveva avuto una relazione con un uomo più giovane di lei quando frequentava ancora il college all’età di 35 anni. Lane ha scoperto che questa persona che non ha mai visto in vita sua in realtà era suo padre.

Durante la confessione social la tiktoker ha raccontato come la madre le abbia nascosto la verità per molti anni e che la stessa abbia impedito che padre e figlia si avvicinassero in qualche modo. L’uomo in questione, padre della ragazza, ha ricevuto una foto di quando era piccola, poi nessuna notizia gli è stata fornita. Quando il padre biologico l’ha trovata grazie ai social ha iniziato a seguirla, l’ha vista crescere, sposarsi ed avere figli. Con il tempo Lane ha avuto diverse divergenze con la madre a causa di questa decisione ed alla fine l’ha tagliata fuori.