Stamane ad Apricena, in provincia di Foggia, una donna di 40 anni è stata uccisa dal marito dopo una lite scoppiata all’interno della loro abitazione. L’uomo è stato arrestato.

Di Marco Spartà

16 dicembre 2022

Femminicidio dopo una lite in casa: 56enne uccide la moglie a colpi di pistola

Una 40enne è stata assassinata questa mattina ad Apricena, in provincia di Foggia. Ad ucciderla sarebbe stato il marito, un uomo di 56 anni, che avrebbe impugnato una pistola e sparato almeno quattro colpi contro la moglie al culmine di una lite.

Gli spari avrebbero destato l’attenzione dei vicini di casa che hanno subito allertato le forze dell’ordine. Immediatamente sono arrivati i carabinieri che hanno trovato l’uomo barricato nell’appartamento, pochi minuti dopo, però, si è consegnato ai militari.

Apricena, spara alla moglie dopo una discussione in casa: arrestato un uomo di 56 anni

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Un femminicidio si è consumato nella mattinata di oggi, venerdì 16 dicembre, a Apricena, comune in provincia di Foggia. La vittima è una donna di 40 anni, di cui non si conosce ancora l’identità.

Secondo una primissima ricostruzione, come riferiscono i colleghi de Il Corriere del Mezzogiorno, la donna avrebbe ingaggiato una discussione con il marito 56enne all’interno della loro abitazione, sita in via Saragat. Al culmine della lite, l’uomo ha impugnato una pistola ed ha esploso almeno quatto colpi che hanno raggiunto la vittima al torace. I vicini di casa hanno sentito gli spari e subito hanno chiamato il 112.

Sul posto sono accorsi le pattuglie dei carabinieri. L’uomo per pochi minuti si sarebbe barricato in casa, ma poco dopo ha aperto la porta e si è consegnato ai militari che lo hanno arrestato. Entrati in casa, quest’ultimi, scrive la redazione de Il Corriere del Mezzogiorno, hanno rinvenuto il corpo della 40enne riverso sul pavimento della cucina in una pozza di sangue. Per la donna non c’è stato nulla da fare se non constatarne la morte.

Saranno proprio i carabinieri, a cui sono ora affidati gli accertamenti e le indagini, a dover ricostruire la dinamica ed il movente del delitto. Sequestrata la pistola utilizzata per l’omicidio, ritrovata all’interno dell’abitazione.