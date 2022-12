Ieri sera a Villabate, in provincia di Palermo, un uomo di 41 anni ha ucciso la ex compagna 44enne a coltellate e si è tolto la vita dopo una lite in casa della donna.

16 dicembre 2022

Omicidio-suicidio: 41enne uccide la ex compagna dopo una lite

Dramma a Villabate, comune in provincia di Palermo. Nella serata di ieri, un uomo di 41 anni ha ucciso a coltellate l’ex compagna 44enne, dalla quale si stava separando, al culmine di una lite scoppiata all’interno dell’appartamento della donna. Poi si è tolto la vita.

L’allarme è scattato quando un amico hanno letto un lungo post su Facebook pubblicato dal 41enne in un cui annunciava il folle gesto. Presso l’abitazione sono arrivati i soccorsi, i vigili del fuoco ed i carabinieri che hanno rinvenuto i due cadaveri.

Villabate, 41enne uccide l’ex compagna e si toglie la vita: il gesto annunciato su Facebook

Ha pubblicato un lungo post sui social in cui chiedeva scusa a tutti, poi è andato a casa della ex compagna l’ha uccisa. Questa la tragedia consumatasi ieri sera, giovedì 15 dicembre, a Villabate, in provincia di Palermo. La vittima è Giovanna Bonsignore, di 44 anni.

Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, come riferiscono la stampa locale e il quotidiano Repubblica, il 41enne si sarebbe recato in casa della donna, dove sarebbe scoppiata una lite al culmine della quale avrebbe impugnato un coltello e colpito ripetutamente la ex. Subito dopo il delitto, ha rivolto l’arma contro sé stesso e si è suicidato.

A chiamare le forze dell’ordine sarebbe stato un amico della coppia che aveva letto un messaggio scritto dall’uomo su Facebook in cui chiedeva scusa per quanto stava per compiere. Immediatamente presso l’abitazione si sono precipitati i soccorritori ed i carabinieri che, una volta entrati, hanno trovato i cadaveri del 41enne e della ex compagna riversi sul pavimento in una pozza di sangue.

Gli stesi militari dell’Arma stanno ora indagando sul caso. Alla base del gesto, come scrive Repubblica, ci sarebbe la separazione in corso della coppia che il 41enne non riusciva ad accettare dopo quattro anni di relazione.