È stato trovato morto il giovane padre di 35 anni di Gavorrano (Grosseto) scomparso da venerdì: il corpo nella sua auto parcheggiata in un bosco.

Di Marco Spartà

18 dicembre 2022

Ragazzo scomparso da circa 24 ore: terminano nel peggiore dei modi le ricerche

Sono durate circa 24 ore le ricerche del ragazzo di 35 anni scomparso venerdì da Gavorrano, nella provincia di Grosseto. Nel pomeriggio di ieri, il giovane è stato trovato senza vita all’interno della sua auto, parcheggiata in un bosco della frazione di Bagno di Gavorrano.

A notare il corpo sarebbero stati alcuni passanti che hanno chiamato le forze dell’ordine. Sul luogo indicato sono arrivati i soccorsi ed i carabinieri: per il 35enne non c’è stato nulla da fare. Rimangono ancora da chiarire le cause della morte su cui si sta indagando.

Gavorrano, giovane padre scomparso trovato morto: il cadavere nella sua auto in un bosco

Alessio Bondani, il 35enne di Gavorrano (Grosseto) di cui si erano perse le tracce nella giornata di venerdì, è stato trovato morto. Il tragico ritrovamento nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 17 dicembre, in un boschetto della frazione di Bagno di Gavorrano.

Il 35enne, sposato e padre di due figli, era uscito di casa venerdì, ma non ha fatto più rientro in casa. I familiari, riportano i colleghi di Fanpage, avevano provato, dunque, a contattarlo telefonicamente, ma non ricevendo risposta hanno denunciato la scomparsa alle forze dell’ordine. È scattata cosi la macchina delle ricerche conclusesi a distanza di 24 ore, quando ieri alcuni passanti hanno notato il corpo di Alessio riverso all’interno della sua auto, parcheggiata in un bosco nei pressi di un laghetto.

Dopo la segnalazione sono intervenuti i sanitari del 118 ed i carabinieri. I soccorsi hanno potuto solo constatare il decesso del 35enne. Ai militari dell’Arma ora il compito di chiarire le cause della morte del ragazzo. Dai primi riscontri, riporta Fanpage, non sarebbero stati rinvenuti segni di violenza sul cadavere. L’ipotesi più accreditata al momento sarebbe quella di un malore che avrebbe stroncato Bondani mentre si trovava all’interno della sua vettura. A chiarirlo potrebbero essere i risultati dell’esame autoptico che l’autorità giudiziaria potrebbe disporre sulla salma nelle prossime ore.

Sotto choc tutta la comunità di Gavorrano strettasi al dolore dei familiari del 35enne, molto conosciuto in città, dove la famiglia gestiva un bar.