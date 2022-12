Ieri sera a Legnano, in provincia di Milano, un ragazzo di 20 anni è morto dopo essere stato travolto da un treno mentre si trovava sui binari. Sul posto i soccorsi e la Polizia.

Di Marco Spartà

21 dicembre 2022

Dramma sui binari: ragazzo travolto e ucciso da un treno

Tragedia nella tarda serata di ieri a Legnano, comune della provincia di Milano, dove un ragazzo di soli 20 anni è stato investito da un treno lungo i binari nei pressi della stazione ferroviaria cittadina. Subito è stato lanciato l’allarme.

Sul luogo dell’investimento sono arrivati i vigili del fuoco ed i soccorritori del 118, ma per il 20enne non c’è stato nulla da fare. Ora sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto affidate agli agenti della Polizia Ferroviaria e quelli della Polizia di Stato.

Legnano, investito da un treno nei pressi della stazione: muore un ragazzo di soli 20 anni

Nella tarda serata di ieri, martedì 20 dicembre, un ragazzo è morto dopo essere stato investito da un treno vicino alla stazione ferroviaria di Legnano, nell’hinterland di Milano. Si tratta di un 20enne, di cui non sono state rese note le generalità.

Non si conoscono ancora le dinamiche esatte del drammatico episodio, ma secondo quanto riportano i colleghi di Milano Today, il 20enne si trovava sui binari quando è sopraggiunto un convoglio che lo ha centrato in pieno scaraventandolo al suolo. Un impatto violento che non le ha lasciato alcuno scampo.

Sul luogo dell’investimento sono arrivati, in pochi minuti, una squadra dei vigili del fuoco ed un equipaggio del 118. I soccorritori hanno provato disperatamente provato a rianimare il 20enne, ma alla fine si sono dovuti arrendere all’evidenza dichiarandone la morte: fatali i traumi riportati.

Accorsi, riporta la redazione di Milano Today, anche gli agenti della Polfer e quelli del commissariato di Legnano che hanno condotto gli accertamenti per identificare la vittima e ricostruire la dinamica dell’investimento. Non è ancora stato chiarito se si tratta di un tragico incidente o di un gesto volontario. A stabilirlo con precisione saranno gli accertamenti delle forze dell’ordine.