Peggiorano le condizioni di salute dell’ex campione Gianluca Vialli, in ospedale vanno a fargli visita la sorella e Massimo Mauro.

Di Alessia Conte

22 Dicembre 2022

Chi è Gianluca Vialli

L’ex campione del calcio è nato a Cremona nel 1964, inizia ad avere confidenza con il pallone da piccolo tanto da entrare nelle giovanili del Pizzighettone, per poi esordire nella Primavera Cremonese. La sua carriera è stata un crescendo, sia dal punto di vista sportivo che come allenatore del Chelsea. Purtroppo un brutto tumore sta mettendo a repentaglio la sua vita ed attualmente, familiari, amici e tifosi, sono con il fiato sospeso per le sue condizioni di salute. Vialli è stato ricoverato in una clinica a Londra ed i medici stanno facendo il possibile per salvarlo.

Di cosa soffre l’ex campione

Gianluca Vialli continua la sua battaglia per la vita, il tumore al pancreas lo sta mettendo a dura prova e l’ex campione sta iniziando a mostrare i primi segni di cedimento. Purtroppo le sue condizioni restano gravi ma i medici di Londra che lo stanno curando non hanno perso completamente le speranze.

I parenti non lo lasciano mai solo, in queste ore è stato raggiunto dalla sorella Mila e Massimo Mauro, con il quale ha dato origine alla fondazione Vialli e Mauro, impegnata nella battaglia contro la Sla.

Prima della visita di Mila e di Massimo, anche la madre di Vialli, 87anni, è andata a trovare il figlio in clinica, accompagnata dal fratello Nino. Tutti stanno cercando di far sentire la loro vicinanza all’ex campione che lotta tra la vita e la morte.

Sulle condizioni di salute di Gianluca c’è il massimo riserbo, nei prossimi giorni anche il ct della Nazionale Roberto Mancini si recherà a Londra dal caro amico. Tutto il mondo del calcio fa il tifo per lui, soprattutto dopo la prematura scomparsa di Mihajlovic.