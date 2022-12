Vacanze di Natale: cosa guardare? 4 film per ritrovare il buon umore

Non sapete cosa guardare durante le vacanze di Natale? Ecco 4 proposte di film per ritrovare il buon umore.

Vacanze di Natale: cosa fare?

Cosa guardare a Natale? Questo è il dilemma che attanaglia molti tra la vigilia e Santo Stefano. Trattandosi di un giorno molto importante, è difficile trovare dei titoli che mettano d’accordo tutta la famiglia. Considerato poi che i classici sono stati già consumati nel corso degli anni, trovare un nuovo film da vedere diventa davvero un’impresa ardua.

Vediamo dunque alcune proposte per rendere magico il Natale. Si tratta di alcuni titoli senza tempo ed altri meno conosciuti, ma con grande potenzialità.

Film per il buon umore a Natale: 4 proposte per tutti i gusti

Stuart Little: un classico intramontabile, adatto a tutta la famiglia. La storia di un topolino che viene adottato dalla famiglia Little e deve lottare per entrare davvero a farne parte. A mettergli i bastoni tra le ruote ci saranno Fiocco di Neve, il gatto di casa, ed una banda di gatti randagi da lui assoldati. Con le voci di Luca Laurenti e Paolo Bonolis nei panni di Stuart e Fiocco di Neve. Santa Maradona: un gruppo di ragazzi affronta la vita post-laurea in una Torino che ha molto da offrire, ma anche molto da togliere. Un film diverso, sul valore dell’amicizia e sui dubbi e le incertezze dell’essere giovani. Serendipity: per chi cerca qualcosa di strettamente natalizio. Due ragazzi si incontrano per caso durante le vacanze di Natale in un momento in cui sono entrambi occupati. Si scambiano i numeri in una maniera atipica e si promettono che, se riusciranno a ritrovarli, quello sarà il segno che sono fatti l’uno per l’altra. Una commedia leggera che parla di amore e di destino.

4. Midnight in Paris: un altro classico senza tempo adatto a chi ricerca un’atmosfera sognante. Uno scrittore si perde in una Parigi addormentata e si ritrova improvvisamente a viaggiare nel tempo verso epoche che riteneva migliori. Un film sul senso del tempo e sul valore che diamo al nostro presente. Lasciatevi ammaliare dall’estetica della pellicola e dai colori che vi trascineranno in mondo incantato.