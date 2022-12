Danilo Valeri, corre in pista a 200 all’ora: tra i suoi follower Chanel Totti

Danilo Valeri dopo la disavventura del sequestro festeggia la ritrovata libertà a 200 all’ora in pista, tra i follower spunta il nome di Chanel Totti.

Il sequestro di Danilo Valeri, si indaga ancora sulla vicenda

Il 20enne Danilo Valeri è stato sequestrato qualche giorno fa prima della vigilia di Natale, il ragazzo è figlio del pregiudicato Maurizio Valeri detto anche “il sorcio”, venne portato via durante la notte da un locale proprio in stile narcos, era con degli amici al ristorante Moku a Ponte Milvio, dopo 12 ore è stato rilasciato. Danilo è un ragazzo molto esuberante, nonostante la bruttissima esperienza non smette di postare video sui social mentre lo riprendono mentre corre a 200 km all’ora sul Raccordo anulare. Video simili sono stati pubblicati anche in altre occasioni ed hanno suscitato parecchio stupore dal momento che era sempre alla guida di auto velocissime.

Mentre il ragazzo si diverte e si gode la ritrovata libertà la polizia continua ad indagare su chi abbia potuto sequestrarlo, la pista più plausibile è una guerra tra clan rivali che si contendono le piazze di spaccio.

Tra i follower ecco che spunta Chanel Totti

In milioni hanno notato che sul profilo Instagram di Danilo Valeri è comparso un nome decisamente conosciuto, quello di Chanel Totti, figlia di Ilary Blasi e dell’ex campitano della Roma, Francesco.

A quanto pare sembra essere scoppiato un piccolo caso social una volta scoperto il segui di Chanel, da quanto emerso, la ragazza era presente nello stesso locale la sera del rapimento, questo piccolo particolare non è di certo passato inosservato specie quando ti chiami Totti e già da alcuni mesi cavalchi la cresta del gossip.

Per questa vicinanza social, la figlia di Ilary e Francesco è stata vittima di qualche haters, tanto per cambiare. Nell’ultimo periodo la ragazza, proprio a fronte della separazione dei suoi genitori, ha dovuto affrontare non solo la fine del matrimonio tra mamma e papà ma anche alcuni leoni da tastiera che non smettono di metterla sotto esame qualsiasi atteggiamento lei abbia.