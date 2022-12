Ignazio Boschetto, non c’è più nulla da fare: è davvero finita. Quanta tristezza

Brutta notizia per Ignazio Boschetto, questa volta è davvero finita. I fan sono in lacrime e nulla potrà far ritornare le cose come prima.

Un momento magico, la nascita de Il Volo

Chi non conosce il trio musicale Il Volo? In pochissimi anni ha conquistato le classifiche internazionali della musica, i fan più appassionati in queste ore stanno soffrendo con uno dei componenti del trio, Ignazio Boschetto, pare che questa volta sia finita per sempre. In pochi sanno che il passato di Ignazio è stato molto travagliato, nella sua breve vita, ha solo 26 anni, ha vissuto la malattia di sua madre e poi la sua morte così come quella del padre qualche anno fa, avvenuta mentre era insieme a Gianluca Ginoble e Piero Barone al Festival di Sanremo per dedicare un omaggio ad Ennio Morricone. Non solo il dolore per la perdita della famiglia ma anche le facoltà per affrontare la vita stessa, Ignazio è nato con un solo rene e questo lo ha messo a dura prova già dalla tenera età.

Fan senza parole, è finita davvero

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Volo (@ilvolomusic)

Purtroppo le notizie brutte per Ignazio non sono finite, mancano poche ore alla fine di questo 2022 e sembra che qualcosa lo stia turbando. I fan se ne sono accorti già da un po’ ed è per questo motivo che la notizia è circolata velocemente sul web, in molti sono in lacrime per il proprio idolo.

Come abbiamo scoperto in passato grazie ad alcune interviste da Silvia Toffanin a Verissimo, Ignazio e Gianluca erano felicemente fidanzati, l’unico single del gruppo era Piero. Tutti sapevano che Ignazio viveva una relazione a distanza da due anni con una bellissima modella Ana Paula Guedes, per diverso tempo i loro profili Instagram erano pieni di scatti mozzafiato che li ritraevano innamorati e felici.

A quanto pare l’amore così com’è iniziato è finito dal momento che sui social, da diverso tempo, non compare nessuna traccia di loro due insieme. Pare che Ignazio, a questo punto, non bacerà nessuno allo scoccare della mezzanotte e questo per i fan è un terribile momento.