Cannavacciuolo lascia la cucina di MasterChef: l’addio (doloroso). Il motivo

Antonino Cannavacciuolo lascia la cucina di MasterChef, il motivo del doloroso addio lascia i fan senza parole.

Si sta per concludere la dodicesima stagione di MasterChef, come sempre è stato un successo e l’addio di Cannavacciuolo si avvicina sempre più. I fan sono in fermento per la proclamazione del vincitore ed allo stesso tempo sono dispiaciuti per quanto hanno appreso, chef Cannavacciolo concluderà il suo percorso proprio così come l’ha iniziato.

In qualità di giudice, Cannavacciuolo ha avuto un successo considerevole da quando è apparso per la prima volta a Sky. Il 2022 è stato un anno fortunato per il proprietario di Villa Crespi, grazie alle sue idee culinarie è riuscito a conquistare la terza Stella Micheline, affermandosi ancora una volta un rivoluzionario in cucina.

Antonino non ce la fa più, la decisione è inaspettata

Chef Cannavacciuolo piace per essere una persona vera, un uomo sincero che si è fatto con le sue mani dal nulla, un gigante buono sul quale è possibile sempre contare. Dopo la sua partecipazione a MasterChef Italia in qualità di giudice, in molti hanno criticato la sua scelta sostenendo che avrebbe abbandonato i fornelli per la notorietà; così però non è stato.

In un’intervista recentissima rilasciata al Corriere della Sera, Cannavacciuolo ha sottolineato questo aspetto, evidenziando come MasterChef gli ha dato tanto, anche la voglia di fare sempre meglio.

Sempre nella stessa intervista ha spoilerato il suo addio al programma, naturalmente non per sempre ma per il tempo necessario di una piccola vacanza. Le riprese, le sfide e i vari impegni lo hanno sopraffatto e lo chef ha il bisogno di staccare per un po’ da tutto e tutti.

A cuore aperto lo chef ha ammesso che in realtà non si è mai concesso una vera vacanza dal momento che anche quando va in ferie si porta dietro il suo lavoro. Antonino però ha un sogno nel cassetto, stare in mezzo al mare su una barca a pescare, in religioso silenzio ed in solitudine; che sia questa la volta buona? Lo speriamo vivamente per lo chef.