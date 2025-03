Dolori e mal di schiena: come sedersi nel modo giusto?

Il mal di schiena e i dolori sono delle problematiche comuni che colpiscono milioni di individui ogni giorno. Una postura non corretta in ufficio, o mentre si sta sul divano, è spesso causa di questa manifestazione, peggiorando giorno dopo giorno. Ci sono dei consigli e dei rimedi che possono aiutare a migliorare il benessere e la qualità della vita. Vediamo insieme come fare e quali sono le strategie da adottare per dire addio al mal di schiena.

Come evitare il mal di schiena in ufficio?

Chi lavora in ufficio e resta seduto alla scrivania per molto tempo, di solito soffre di dolori alla schiena. È un dato comune per via di una postura non corretta e adeguata al contesto. Per poter migliorare la situazione è importante, come prima cosa, adottare delle sedie operative per l’ufficio come quelle di Click Ufficio, per fare un esempio. I modelli sono differenti, con colori che si adeguano al proprio gusto personale o all’arredo scelto. Si possono scegliere con i braccioli o senza, di solito lo schienale è ergonomico oltre che regolabile. In questo modo i piedi potranno poggiare per terra correttamente, le ginocchia saranno piegate a 90 gradi e la schiena dritta, senza alcuna incurvatura.

La posizione delle braccia è altresì importante, cercando di rilassarsi mantenendo i gomiti piegati e i polsi in linea con la tastiera.

Come sedersi correttamente sul divano?

Il divano è sinonimo di relax, ma anche in questo caso la postura scorretta può trasformarlo in un nemico per la schiena. Se si desidera contrastare il dolore, il consiglio è di scegliere un modello completo di supporto lombare e di cuscini rigidi. La schiena dovrebbe restare appoggiata allo schienale, senza incurvarsi. La posizione delle gambe non è da sottovalutare, preferendo un poggiapiedi per alleviare la pressione sulla colonna vertebrale.

Ovviamente, variare la posizione ogni 20 minuti è un buon metodo per fare circolare al meglio il sangue. Ancora meglio fare delle passeggiate, alternando i momenti della seduta rilassante con i movimenti del corpo. In tal modo non ci saranno pressioni o posture non corrette, mantenendo la schiena in posizione naturale e senza sforzi.

Rimedi naturali e consigli per alleviare i dolori

Tra i rimedi naturali che si possono adottare per alleviare il dolore alla schiena, il suggerimento è di applicare degli impacchi caldi sulla zona di interesse. Il calore, in questo caso specifico, aiuta a rilassare i muscoli e migliorare la circolazione del sangue. Si può altresì provare un buon massaggio con gli oli essenziali, alla lavanda o all’arnica, atto ad alleviare la tensione e ridurre l’infiammazione.

È importante evidenziare che le tecniche dello yoga e del pilates sono ideali per migliorare la flessibilità e rafforzare la zona lombare, prevenendo gli episodi di dolore. I movimenti dolci riducono la rigidità e migliorano man mano la mobilità articolare.

Non da meno adottare un’alimentazione equilibrata e uno stile di vita attivo, per la salute della colonna vertebrale. Bere molta acqua, assumere alimenti ricchi di magnesio e calcio e praticare regolarmente attività fisica aiutano a mantenere la schiena forte e sana.