Siusi allo Sciliar: qualche idea per una vacanza attiva nel periodo estivo

Incorniciata dalle Dolomiti, Siusi allo Sciliar sorge a poco più di 1 000 metri di altitudine, proprio ai piedi dell’Alpe di Siusi (Seiser Alm), l’altopiano più esteso d’Europa. Le sue estati fresche permettono di alternare passeggiate mattutine a serate temperate, mentre la cabinovia “Alpe di Siusi” collega in pochi minuti il centro del paese ai pascoli in quota; durante la stagione estiva 2025, la cabinovia sarà in funzione tutti i giorni dalle 8 del mattino fino alle 18/19.

Grazie a un microclima mai afoso, a sentieri ottimamente segnalati e alla vicinanza di borghi caratteristici come Castelrotto e Fiè allo Sciliar, la località rappresenta un punto di partenza ideale per scoprire le Dolomiti e diverse località turisticamente interessanti.

Dove soggiornare?

Nel territorio dell’Alpe di Siusi si trovano strutture ricettive di vario tipo e cercando “hotel Siusi allo Sciliar” si troveranno numerose opzioni. Una di queste è il Florian Parc Hotel, elegante tre stelle gestito dalla Famiglia Thomaseth. Immerso in un parco privato di circa 5 000 m² con piscina esterna, l’hotel offre camere luminose, area wellness con sauna finlandese e cabina a infrarossi, Wi-Fi in tutta la struttura e parcheggio coperto.

La formula pensione gourmet comprende una ricca colazione, una merenda pomeridiana e una cena servita a più portate ispirata ai prodotti locali. Incluso nel soggiorno, il Südtirol Guest Pass garantisce l’utilizzo gratuito di autobus e treni regionali, mentre lo staff organizza su richiesta escursioni guidate, tour in e-bike e prenotazioni tee time.

Trekking e passeggiate sull’Alpe di Siusi

Con oltre 350 chilometri di sentieri ben segnalati, l’Alpe di Siusi soddisfa tanto le famiglie quanto gli escursionisti più esperti. Un itinerario di mezza giornata particolarmente appagante è il circuito della Bullaccia, che conduce alle “Panche delle Streghe”, balcone naturale con vista sul massiccio dello Sciliar. Chi desidera un percorso più impegnativo può affrontare il sentiero Federico Augusto, quattro ore di cammino tra pascoli e torrioni dolomitici che regalano scorci sul Sassopiatto. Gli escursionisti allenati, invece, possono puntare al Rifugio Bolzano: circa cinque ore di salita sull’altopiano, con la ricompensa di una vista a 360° che spazia fino al Gruppo del Sella. Lungo ogni itinerario, malghe tradizionali come Malga Rauch o Saltner Schwaige invitano a una sosta con strudel appena sfornato e speck affumicato in quota.

Mountain bike e golf

Gli amanti delle due ruote trovano oltre 1.000 chilometri di tracciati suddivisi in 33 percorsi. Il tour al Rifugio Alpe di Tires, con i suoi 2.150 metri di altitudine, mette alla prova i biker più esperti, mentre gli itinerari verso Malga Tuff, Hofer Alpl o Aica di Fiè (700-800 metri di dislivello) combinano moderata fatica e soste “golose”.

Chi preferisce un approccio più soft può scegliere il tour panoramico dell’Alpe, che ha “soltanto” 440 metri di dislivello e si affronta facilmente anche con le e-bike a noleggio presso il Florian Parc Hotel.

C’è spazio anche per gli appassionati di golf a cui basteranno pochi minuti di navetta per raggiungere il Golf Club San Vigilio-Siusi: 18 buche immerse tra boschi e prati a 850 metri di quota, aperte da aprile a novembre, con sconto sul green fee e lezioni prova gratuite per gli ospiti dell’hotel.

Eventi estivi e gite nei dintorni

Il calendario culturale aggiunge ulteriore vivacità alla vacanza. A metà giugno, la scenografica Cavalcata Oswald von Wolkenstein anima Castelrotto con tornei equestri in costume, mentre la Mezza Maratona dell’Alpe di Siusi, la prima domenica di luglio, attira runner da tutta Europa.

Da fine giugno a inizio settembre, la rassegna “Summer Classics” porta musica da camera nelle chiese storiche del comprensorio.

Infine, nei momenti liberi, vale la pena dedicare mezza giornata a Castelrotto, celebre per il campanile barocco più alto dell’Alto Adige, o a Fiè allo Sciliar, dove un tuffo nel Lago di Fiè regala fresco ristoro.