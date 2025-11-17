Come scegliere il profumo per la propria migliore amica: i consigli

Niente come ricevere un buon profumo ci rende felici, eppure, nonostante questo regalo sia tanto amato, non è affatto semplice azzeccarlo. Forse lo è se dobbiamo comprarlo per noi stessi, ma nel momento in cui vogliamo regalarlo a qualcuno a cui teniamo ci vengono in mente mille dubbi e domande.

Il che è perfettamente normale: basta dare un’occhiata alle offerte di Idea Bellezza sui profumi donna per renderci conto che esistono tantissime note olfattive. Come individuare quella giusta per la persona che vogliamo sorprendere? Ecco i nostri consigli.

Cosa dice il galateo

Un profumo è un dono incredibilmente prezioso, ed è il motivo per cui richiede tanta cura la fase di scelta. Non solo dobbiamo scegliere la fragranza giusta ma anche trovare una confezione curata ed elegante, così da sorprendere la nostra migliore amica.

Tendenzialmente il modo migliore per regalare il profumo è optare per qualcosa che rappresenti la persona che dovrà indossarlo proprio come una seconda pelle. Oltre a un profumo che descrive l’identità, non dimentichiamo affatto i gusti: le fragranze sono tantissime e scegliere il profumo giusto è praticamente un’arte.

Il nostro gusto personale è da dimenticare: ciò che piace a noi potrebbe non piacere potenzialmente a un’altra persona, anche se è la nostra migliore amica e ci andiamo d’accordo tutti i giorni.

Ecco perché dovremmo metterci nei suoi panni. Possiamo poi orientarci su un profumo che possa risvegliare un ricordo o un’emozione particolare come quella di un viaggio o di una stagione a cui lei tiene particolarmente. È il caso dei profumi speziati, dalle note più legnose, che sono amatissimi durante l’inverno o di quelli freschi in estate.

Come scegliere la concentrazione del profumo

Dobbiamo ora affrontare un argomento delicato, che è quello della scoperta delle note olfattive. C’è una differenza sostanziale tra le stesse fragranze: intensità e durata possono variare in base alla concentrazione degli oli essenziali, e così ci troviamo a scegliere tra eau de cologne, eau de toilette ed eau de parfum.

La colonia presenta una concentrazione di profumo minore, l’eau de toilette evapora più in fretta rispetto all’eau de parfum, dove invece le note di cuore e di fondo sono intense (quindi dura più a lungo).

Scegliere il profumo in base alla personalità

Spesso nemmeno noi sappiamo qual è la nostra fragranza del cuore: a volte troviamo profumi che ci conquistano sempre di più e che ci permettono di sentirci speciali a seconda delle occasioni. Il legame tra il profumo e la propria identità in realtà è un tema abbastanza conosciuto (e complesso).

Di certo se dobbiamo scegliere un profumo in base alla personalità della nostra migliore amica possiamo orientarci sugli agrumi se è particolarmente energica e solare, sulla fragranza floreale invece se è una persona romantica e dolce. Il profumo al sandalo è perfetto per chi è più introspettivo e il patchouli viene apprezzato da coloro che amano l’avventura.

Se non vogliamo correre un rischio possiamo sempre chiedere a lei, ma se ci sentiamo abbastanza sicure da rischiare allora scegliamo il profumo per la nostra migliore amica seguendo questi consigli e valutando solo il meglio per lei.