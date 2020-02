Anna Tatangelo | lo scatto che preoccupa i fans | FOTO

La bella Anna Tatangelo mette i suoi tantissimi ammiratori in apprensione. La causa è da ricercare in una recente immagine postata su Instagram.

Da tantissimo tempo Anna Tatangelo incanta i suoi numerosi ammiratori sui social. In particolare il profilo Instagram della 33enne cantante originaria di Sora è ricco di scatti nei quali lei stessa si mostra in tutta la sua sensualità. Ogni volta la compagna di Gigi D’Alessio lascia intravedere più di un dettaglio di quello che è il suo meraviglioso fisico. Tante volte l’abbiamo potuta guardare a schiena o gambe scoperte. Addirittura qualche volta anche sotto la doccia. Il tutto naturalmente sempre con lei che nasconde in materia strategica le proprie grazie. Perché è ovvio che certi confini non vanno superati. Gli ammiratori di Anna comunque sono contenti lo stesso e la esaltano, riempiendola di complimenti più che meritati. Ogni volta i suoi post fanno il pienone di ‘mi piace’ e di commenti.

Visualizza questo post su Instagram Rigenerarsi💆🏻‍♀🌎 Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 18 Feb 2020 alle ore 6:43 PST

Anna Tatangelo, fans preoccupati: “Sei troppo magra”

Ma una foto recente che la Tatangelo ha pubblicato è riuscita a far discutere i suoi numerosi followers. Colpa di quella che sembra essere una eccessiva magrezza. La cantante da sempre si tiene in forma con del sano esercizio fisico. Ma per alcuni appare fin troppo poco in carne. Da qui il consiglio ad esagerare un pò di più a tavola.

