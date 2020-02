Antonella Mosetti, esagerata senza veli – FOTO

Antonella Mosetti lascia senza fiato i suoi followers su Instagram: lo scatto senza veli nella vasca da bagno è davvero da urlo

Non più giovanissima, ma pur sempre bellissima e con una carica di fascino e sensualità notevoli. Antonella Mosetti è ancora nel cuore degli italiani, fin da quando debuttò nel mondo della tv e dello spettacolo con ‘Non è la Rai’ di Gianni Boncompagni. Di acqua sotto i ponti ne è passata, la ragazzina di un tempo è diventata una donna matura, affermatasi nel mondo dello spettacolo e ritornata sotto le luci della ribalta di recente. La partecipazione al Grande Fratello Vip nel 2016 le ha riaperto con decisione le porte e l’abbiamo spesso vista come opinionista in vari programmi.

Pur a 44 anni, comunque, Antonella ha delle forme prorompenti che la rendono accattivante come non mai. Non ha assolutamente nulla da invidiare a ragazze molto più giovani e ce lo dimostra con uno dei suoi ultimi scatti. Sul suo profilo Instagram, dove sono in moltissimi a seguirla, si è mostrata senza veli nella vasca da bagno, coperta solo, si fa per dire, dalla schiuma. Quanto basta sia per evitare la censura del social network che per lasciare intravedere le sue curve e far volare la fantasia.

